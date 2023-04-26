شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تقدم نصائح نفسية للآباء لمساعدة البنات فى فترة المراهقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية أن جائحةكورونا أثرت بشكل كبير على المراهقين خصوصا من الإناث. قد تكون معرفة كيفية مساعدة ابنتك المراهقة بشكل فعال وإدارة النقاش المنزلى حول التعامل معها ومشاكلها أمرًا معقدًا كوالد والابنة مشاكلها وأسرارها مع والدتها، ولكنه مهم للمحافظة على الصحة العقلية للمراهقات وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

فيما يلي بعض النصائح التي يجب اتباعها: الترابط الاجتماعي والعاطفي

الترابط الاجتماعي والعاطفي هو بلا شك أحد أقوى الأسلحة ضد الضغوط الكبيرة والكآبة. وفقًا للبحث ، تم ربط نقص دعم الوالدين والأقران بالاكتئاب خلال سنوات المراهقة. يمكن أن تساعد الصداقة أيضًا في تقليل الصلة بين قلق المراهقين الشديد والتفكير في الانتحار. ارتبط الدعم الاجتماعي بتحسين المرونة في أحد الأبحاث عن المراهقين ، مثل القدرة على مقاومة القسوة الاجتماعية ، مثل التنمر.

معرفة مجموعات أصدقائهن

تؤثر مجموعة الأقران بشكل كبير على استجابة الفتاة المراهقة لتحديات الحياة للمراهقة. تقترح جمعية علم النفس الأمريكية أنه إذا اعتقد الآباء أن أصدقاء ابنتهم سيعرضونها للخطر ، فعليهم التعبير عن مخاوفهم بشأن سلامتها بشكل صريح حتى يتمكنوا من حمايتها قدر الإمكان.

التوعية على مواقع التواصل الاجتماعي

وفقًا لمسح أجرته مؤسسة Common Sense Media ، فإن 35٪ من الفتيات الصغيرات اللائي يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي يشعرن بالقلق من أن يقوم الأفراد بوضع علامة عليهم في صور غير جذابة. علاوة على ذلك ، يشعر 27٪ بالقلق بشأن مظهرهم عند نشر الصور. و 22٪ يشعرن بالفزع تجاه أنفسهن عندما لا يعلق أحد أو "يحب" الصور التي يشاركنها. علاوة على ذلك ، ارتبط استخدام Facebook بزيادة مشاكل الأكل. لذلك ، من المهم أن يقوم الوالدان بتوعية ابنتهما بواقع وسائل التواصل الاجتماعي.

تفهم سلوكياتهم الخاطئة

أثناء تربية مراهق ، من الواضح أن أحد الوالدين يواجه بعض اللحظات المحرجة والمريرة. إذا لجأ الآباء إلى الصراخ أو التشهير أو إلقاء قوتهم حولهم ، فعليهم قبول سلوكهم الخاطئ والمضي قدمًا.

وفر لها المساحة

وفر منطقتها الخاصة لتزدهر مع تحديد الحدود بوضوح. اعلم أنها ستتحدى هذه الحدود من حين لآخر ، وفي ذلك الوقت يجب أن تذكرها بأنها على دراية بالحدود وأنه يجب إعادة تأسيسها.

التعلم طريق الأمل

من المهم أن تعرف متى تتدخل ومتى تسمح لابنتك المراهقة باتخاذ قراراتها الخاصة ، حتى لو كان ذلك يعني الفشل. إنها مثل عتبة الفشل إلى الأمام. أخبر ابنتك أنها إذا اعتقدت أن تكلفة ارتكاب خطأ محتمل ستفوق قيمة التعلم منه ، فربما تكون قد وصلت إلى عتبة حاجتها.