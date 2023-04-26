شكرا لقرائتكم خبر عن هل إزالة أنابيب فالوب تمنع سرطان المبيض عند النساء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بسرطان المبيض، توصي مجموعة بحثية النساء اللواتي يخضعن لعمليات جراحية في الحوض بإزالة قناتي فالوب في نفس الوقت إذا لم يرغبن في إنجاب الأطفال مرة أخرى.

وحسب ما ذكره موقع healthmatters تعتمد توصية تحالف أبحاث سرطان المبيض على الأبحاث التي تظهر أن العديد من سرطانات المبيض تنشأ في قناتي فالوب، ويقول الدكتور جيسون رايت ، رئيس قسم طب الأورام النسائية في NewYork-Presbyterian / Columbia University ليس لدينا اختبارات فحص جيدة لسرطان المبيض ، لذا نرحب باستراتيجيات الوقاية.

ويشرح الدكتور رايت سبب التوصية بهذه الجراحة الوقائية ، المسماة استئصال البوق الانتهازي ، وما يستتبعه بالنسبة للنساء والأشخاص غير المطابقين للجنس المولودين بالمبيض.

قناتا فالوب هي الهياكل الأنبوبية التي تربط الرحم بالمبيض في وقت الإباضة كل شهر ، تنقل قناة فالوب البويضة إلى الرحم، لقد افترضنا تاريخيًا أن سرطانات المبيض تبدأ فقط في المبايض لكن هناك أدلة وبائية الآن على أن حوالي 60٪ من سرطانات المبيض تبدأ فعليًا في قناة فالوب.

واضاق: ليس لدينا أدوات فحص جيدة لسرطان المبيض لذلك ، ليس لدينا طريقة لتشخيص المرض مبكرًا الأعراض ، مثل الانتفاخ والتبول المتكرر ، غامضة ، ويمكن أن تكون ناجمة عن حالات أخرى ، وغالبًا ما تظهر فقط بعد أن يكون السرطان في مرحلة متقدمة.

كيف يقوم الأطباء بإجراء العملية وما مدى سلامتها؟

يتم قطع قناتي فالوب من الرحم والمبايض ثم إزالتها سنستخدم نفس النهج الجراحي المتبع في الإجراء الخاص بأمراض النساء التي تخضع لها المريضة بالفعل، و غالبًا ما يتم إجراء هذه العمليات الجراحية بالمنظار باستخدام جراحة طفيفة التوغل ، والتي ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالعدوى والتعافي بشكل أسرع.

أظهرت الدراسات أن إزالة قناتي فالوب يضيف القليل جدًا من خطر حدوث مضاعفات قد يضيف بضع دقائق من وقت غرفة العمليات ولكنه إجراء آمن ومباشر عند إجرائه في نفس الوقت مع جراحة أمراض النساء الأخرى.

لقد أوصى العديد من الأطباء بهذا لمرضاهم ، وانتشر تدريجياً في الممارسة السريرية في السنوات الأخيرة. "

لن تمنعك إزالة قناتي فالوب من حدوث الدورة الشهرية لذلك على سبيل المثال ، إذا قمت بإزالة قناتي فالوب لمنع حدوث حمل في المستقبل ، فستستمر دورتك الشهرية حتى تصل إلى مرحلة ما بعد انقطاع الطمث يزيل استئصال الرحم النزيف المصاحب للدورة ، بغض النظر عما إذا كان قد تم إخراج قناتي فالوب أم لا.

درس الباحثون ما إذا كانت إزالة قناتي فالوب تضعف وظيفة المبيض ، وتظهر البيانات أن ذلك لا يحدث الأهم من ذلك أن المبايض تستمر في إنتاج هرمونات مفيدة حتى بعد إزالة قناتي فالوب ، مما يساعد على حمايتك من أمراض القلب وهشاشة العظام.

ما هي التوصيات للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بسرطان المبيض؟

تختلف التوصيات بالنسبة لأولئك الذين لديهم مخاطر كبيرة للإصابة بسرطان المبيض ، مثل أولئك الذين لديهم طفرات جينية مثل BRCA1 و BRCA2. ينصح بإزالة المبيضين وقناتي فالوب يوصي الأطباء بإجراء هذه الجراحة حتى لو لم تكن قد خضعت بالفعل لعملية جراحية أخرى في أمراض النساء سيتوقف هؤلاء المرضى عن الدورة الشهرية وسوف يدخلون في سن اليأس.