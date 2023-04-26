شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تأثيرها ضئيل على نسبة السكر في الدم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
هذه الأطعمة "المحظورة" في الواقع لها تأثير أقل بكثير على مستويات الجلوكوز مما يعتقده الناس ، وتحصل على الضوء الأخضر لتضمينها في نظام غذائي صديق لمرض السكري . جميع العشرة في هذه القائمة لديهم حمولة منخفضة أو متوسطة من نسبة السكر في الدم (GL) ، وهو قياس يؤثر في مؤشر نسبة السكر في الدم في الطعام والكربوهيدرات لكل وجبة لإظهار كيف يؤثر الطعام على نسبة السكر في الدم ، وفقًا لجامعة ولاية أوريجون . تتحلل الأطعمة المنخفضة على الميزان بشكل أبطأ في الجسم ، مما قد ينتج تقلبات أقل في مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم .
على الرغم من عدم استجابة شخصين مصابين بالسكري لطعام معين بالطريقة نفسها ، فإليك 5 أطعمة قد تفاجأ عندما تعلم أنها قد يكون لها تأثير ضئيل على نسبة السكر في الدم.
1 – الجزر
إذا كنت تعتقد أن الجزر من الأطعمة الخطرة المحملة بالسكر، فهذا مفهوم خاطئ شائع،. يحتوي الجزر المسلوق على نسبة GL من 2 ، وفقًا لجامعة سيدني ، التي تحافظ على مؤشر نسبة السكر في الدم الشامل الذي يتضمن نسبة السكر في الدم لمجموعة واسعة من الأطعمة، "يعتبر الجزر من الخضراوات غير النشوية ، إلى جانب خيارات مثل البروكلي والخس". "هذه الأطعمة آمنة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري لتناولها في كل وجبة دون القلق من ارتفاع مستويات الجلوكوز."
2 - البطاطا الحلوة صديقة للسكر عند تناولها بقشرتها
إذا كنت تعتقد أن التعايش مع مرض السكري يعني عدم الاستمتاع بالبطاطس دون الشعور بالذنب ، فكر مرة أخرى. يمكن للأطعمة الغنية بالألياف ، بما في ذلك البطاطا الحلوة ، أن تدعم مستويات السكر في الدم الصحية. توفر البطاطا الصغيرة حوالي 2 جرام (جم) من الألياف ، وتعمل الألياف على إبطاء الأشياء ، لذا فهي تبطئ عملية الهضم وتبطئ الامتصاص وتبطئ أي ارتفاع في نسبة السكر في الدم" . "الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف لها استجابة أقل لنسبة السكر في الدم."
3 - حبوب الإفطار النخالة هي أقل عرضة لارتفاع نسبة السكر في الدم من الأنواع منخفضة الألياف
يسمع الناس حبوب الإفطار ، ويفكرون في الكربوهيدرات ، ولكن هذا ليس هو الحال بالضرورة - عليك فقط أن تكون ذكيًا بشأن نوع حبوب الإفطار الذي تختاره. و الحبوب منخفضة الألياف مثل Rice Krispies سيتم هضمها بسرعة أكبر من حبوب النخالة الغنية بالألياف. "وهذا سيرفع نسبة السكر في الدم بسرعة أكبر مقارنةً بحبوب الفطور الغنية بالألياف غير المحلاة ، مثل الفايبر ون"
4 - يقدم الجبن القريش البروتين بتكلفة منخفضة من الكربوهيدرات
يفترض الكثير من الناس أن جميع منتجات الألبان تحتوي على كميات متساوية من الكربوهيدرات وتؤثر على نسبة السكر في الدم بطرق مماثلة ؛ لكن الجبن القريش يحتوي في الواقع على كربوهيدرات أقل من اللبن أو الحليب.
5 - الشعير عبارة عن حبوب متعددة الاستخدامات توفر أليافًا صديقة للسكر في الدم
وهي تحتوي على الكربوهيدرات ولكنها تحتوي أيضًا على ألياف قابلة للذوبان - ولهذا السبب ليس لها تأثير كبير على نسبة السكر في الدم ، كما يقول هاريس بينكوس. يحتوي كل كوب من الشعير المطبوخ على حوالي 3 جم من الألياف ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية . "الشعير يميل إلى أن يكون مفيدًا لمرض السكري وخفض نسبة السكر في الدم لأنه على الرغم من كونه من الكربوهيدرات ، إلا أنه يميل إلى تكوين هذا الجل الذي يمكن أن يساعد في امتصاص الكربوهيدرات ويقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم .