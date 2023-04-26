شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تأثيرها ضئيل على نسبة السكر في الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عندما يتم تشخيص إصابتك بمرض السكري ، فإن أحد التغييرات الأولى التي سيوصي بها طبيبك هو اتباع نظام غذائي. وعلى الرغم من أنك قد تبدأ في الشعور بأن هناك عددًا قليلاً جدًا من الأطعمة التي يمكنك تناولها بأمان، فسوف يسعدك أن تسمع أن حفنة من الأطعمة التي يُفترض عمومًا أنها محظورة هي في الواقع خيارات صحية لأولئك الذين يعيشون مع هذه الحالة وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

هذه الأطعمة "المحظورة" في الواقع لها تأثير أقل بكثير على مستويات الجلوكوز مما يعتقده الناس ، وتحصل على الضوء الأخضر لتضمينها في نظام غذائي صديق لمرض السكري . جميع العشرة في هذه القائمة لديهم حمولة منخفضة أو متوسطة من نسبة السكر في الدم (GL) ، وهو قياس يؤثر في مؤشر نسبة السكر في الدم في الطعام والكربوهيدرات لكل وجبة لإظهار كيف يؤثر الطعام على نسبة السكر في الدم ، وفقًا لجامعة ولاية أوريجون . تتحلل الأطعمة المنخفضة على الميزان بشكل أبطأ في الجسم ، مما قد ينتج تقلبات أقل في مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم .

على الرغم من عدم استجابة شخصين مصابين بالسكري لطعام معين بالطريقة نفسها ، فإليك 5 أطعمة قد تفاجأ عندما تعلم أنها قد يكون لها تأثير ضئيل على نسبة السكر في الدم.

1 – الجزر

إذا كنت تعتقد أن الجزر من الأطعمة الخطرة المحملة بالسكر، فهذا مفهوم خاطئ شائع،. يحتوي الجزر المسلوق على نسبة GL من 2 ، وفقًا لجامعة سيدني ، التي تحافظ على مؤشر نسبة السكر في الدم الشامل الذي يتضمن نسبة السكر في الدم لمجموعة واسعة من الأطعمة، "يعتبر الجزر من الخضراوات غير النشوية ، إلى جانب خيارات مثل البروكلي والخس". "هذه الأطعمة آمنة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري لتناولها في كل وجبة دون القلق من ارتفاع مستويات الجلوكوز."

2 - البطاطا الحلوة صديقة للسكر عند تناولها بقشرتها

إذا كنت تعتقد أن التعايش مع مرض السكري يعني عدم الاستمتاع بالبطاطس دون الشعور بالذنب ، فكر مرة أخرى. يمكن للأطعمة الغنية بالألياف ، بما في ذلك البطاطا الحلوة ، أن تدعم مستويات السكر في الدم الصحية. توفر البطاطا الصغيرة حوالي 2 جرام (جم) من الألياف ، وتعمل الألياف على إبطاء الأشياء ، لذا فهي تبطئ عملية الهضم وتبطئ الامتصاص وتبطئ أي ارتفاع في نسبة السكر في الدم" . "الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف لها استجابة أقل لنسبة السكر في الدم."

3 - حبوب الإفطار النخالة هي أقل عرضة لارتفاع نسبة السكر في الدم من الأنواع منخفضة الألياف

يسمع الناس حبوب الإفطار ، ويفكرون في الكربوهيدرات ، ولكن هذا ليس هو الحال بالضرورة - عليك فقط أن تكون ذكيًا بشأن نوع حبوب الإفطار الذي تختاره. و الحبوب منخفضة الألياف مثل Rice Krispies سيتم هضمها بسرعة أكبر من حبوب النخالة الغنية بالألياف. "وهذا سيرفع نسبة السكر في الدم بسرعة أكبر مقارنةً بحبوب الفطور الغنية بالألياف غير المحلاة ، مثل الفايبر ون"

4 - يقدم الجبن القريش البروتين بتكلفة منخفضة من الكربوهيدرات

يفترض الكثير من الناس أن جميع منتجات الألبان تحتوي على كميات متساوية من الكربوهيدرات وتؤثر على نسبة السكر في الدم بطرق مماثلة ؛ لكن الجبن القريش يحتوي في الواقع على كربوهيدرات أقل من اللبن أو الحليب.

5 - الشعير عبارة عن حبوب متعددة الاستخدامات توفر أليافًا صديقة للسكر في الدم

وهي تحتوي على الكربوهيدرات ولكنها تحتوي أيضًا على ألياف قابلة للذوبان - ولهذا السبب ليس لها تأثير كبير على نسبة السكر في الدم ، كما يقول هاريس بينكوس. يحتوي كل كوب من الشعير المطبوخ على حوالي 3 جم من الألياف ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية . "الشعير يميل إلى أن يكون مفيدًا لمرض السكري وخفض نسبة السكر في الدم لأنه على الرغم من كونه من الكربوهيدرات ، إلا أنه يميل إلى تكوين هذا الجل الذي يمكن أن يساعد في امتصاص الكربوهيدرات ويقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم .