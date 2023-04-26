بيروت - نادين محمد - تسبب الملاريا طفيليات تدخل جسمك من خلال لدغة بعوضة مصابة و يحدث هذا المرض المميت أحيانًا في الأماكن الحارة والرطبة ، مثل إفريقيا. إليك ما هي الملاريا ؟ وطرق الوقاية من الملاريا في يومها العالمي .

ما هي الملاريا ؟

تعد الملاريا مرض خطير ينتشر عندما تلدغك بعوضة مصابة بطفيليات صغيرة. عندما تلدغ البعوضة ، تحقن طفيليات الملاريا في مجرى الدم. تسبب الملاريا طفيليات وليس عن طريق فيروس أو نوع من البكتيريا.

إذا لم يتم علاجها، يمكن أن تسبب الملاريا مشاكل صحية خطيرة مثل النوبات وتلف الدماغ وصعوبة التنفس وفشل الأعضاء والموت.

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يعد هذا المرض نادر الحدوث ، فقد تصاب حوالي 2000 حالة سنويًا. إذا كنت مسافرة إلى منطقة تنتشر فيها الملاريا ، فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول الطرق التي يمكنك من خلالها منع الإصابة بالعدوى.

يمكن لأي شخص أن يصاب بالملاريا، لكن الأشخاص الذين يعيشون في إفريقيا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى من غيرهم.

من يصاب بالملاريا؟

عندما تلدغ البعوضة شخصًا مصابًا بالملاريا، تصاب البعوضة بالعدوى. عندما تلدغ البعوضة شخصًا آخر ، فإنها تنقل الطفيل إلى مجرى دم الشخص الآخر.

في حالات نادرة ، يمكن للحوامل والمصابين بالملاريا نقل المرض إلى أطفالهم قبل الولادة أو أثناءها.

من الممكن ، ولكن من غير المحتمل ، أن تنتقل الملاريا من خلال عمليات نقل الدم والتبرع بالأعضاء والإبر تحت الجلد.

أعراض الملاريا

تتشابه علامات وأعراض الملاريا مع أعراض الإنفلونزا. وهي

حمى وتعرق.

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قشعريرة تهز جسدك كله.

صداع وآلام في العضلات.

التعب .

آلام في الصدر ومشاكل في التنفس وسعال .

الإسهال والغثيان والقيء .

مع تفاقم الملاريا ، يمكن أن تسبب فقر الدم واليرقان ( اصفرار الجلد وبياض العين).

ما رأيك في معرفة المزيد عن مدى جدوى أدوية الملاريا وكيف تحمي نفسك؟

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طرق الوقاية من الملاريا في يومها العالمي

إذا كنت تخطط للعيش مؤقتًا في منطقة تنتشر فيها الملاريا أو السفر إليها، فتحدث إلى طبيبك بشأن تناول الأدوية للوقاية من الملاريا.

سوف تحتاجين إلى تناول الأدوية قبل وأثناء وبعد إقامتك. يمكن للأدوية أن تقلل بشكل كبير من فرص الإصابة بالملاريا. لا يمكن استخدام هذه الأدوية للعلاج إذا أصبت بالملاريا على الرغم من تناولها.

على الجانب الآخر يوجد لقاح للأطفال تم تطويره واختباره في غانا وكينيا وملاوي وهو لقاح RTS، S / AS01 وهوفعال ضد الملاريا المنجلية ، التي تسبب مرضًا شديدًا عند الأطفال.

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إذا لم يتم علاج الملاريا بشكل صحيح ، فقد تتسبب في مشاكل صحية خطيرة ، بما في ذلك تلف الأعضاء الدائم والموت. من الضروري طلب العلاج فورًا إذا كنت تعتقدين أنك مصابة بالملاريا أو زرت منطقة ينتشر فيها المرض. فسيكون العلاج أكثر فعالية عندما يبدأ مبكرًا.

يمكن للدواء المناسب والجرعة الصحيحة علاج الملاريا والتخلص من العدوى من جسمك. إذا كنت قد أصبت بالملاريا من قبل ، يمكن أن تصابي بها مرة أخرى إذا لدغتك بعوضة مصابة بالعدوى.

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المصدر :clevelandclinic