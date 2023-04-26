عصير البرقوق لعلاج الإمساك

بيروت - نادين محمد - يعاني ما يقرب من 16 في المائة من البالغين في الولايات المتحدة من الإمساك وهذا الرقم يقفز إلى 33 في المائة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. حسب أحدث الدراسات.

يُعرّف الإمساك بأنه وجود ثلاث حركات أمعاء أو أقل في الأسبوع، كما أن الشخص المصاب بالإمساك يصعب عليه القيام بعملية الإخراج على نحو طبيعي بسبب جفاف البراز، كما أن قد يسبب جرحًا في الجلد خلال الخروج.

هناك عدة أسباب محتملة للإمساك، مثل الآثار الجانبية لبعض الأدوية ، عدم شرب السوائل الكافية ، عدم تناول ما يكفي من الألياف ، عدم الحركة ، اضطرابات مثل متلازمة القولون العصبي، تعاطي الملينات ، السفر ، الحمل أو الشيخوخة.

هناك مشروبات وأطعمة محددة تساعد في تخفيف الإمساك. أفضلها هو عصير البرقوق المجفف أو القراصيا.

هل عصير البرقوق مفيد للإمساك؟

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يقول الأطباء أن عصير البرقوق يساعد في علاج الإمساك، لأن للألياف والسوربيتول الموجودة في البرقوق لها تأثير مُلين، وقد أظهرت الدراسات أن البرقوق فعال ، إن لم يكن أكثر المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية.

يمكن تناول عصير البرقوق في أي وقت من اليوم لتحسين صحة الجهاز الهضمي ، لكن الأفضل تناوله قبل النوم مما يمنحه فرصة للعمل طوال الليل. إذا قررت أن تشربيه خلال النهار، يوصي بتجربته لأول مرة وأنت في المنزل و بالقرب من الحمام.

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طرق لاستخدام عصير البرقوق للإمساك

1. اشربيه مباشرة

الطريقة الأكثر سهولة لاستخدام عصير البرقوق لمنع أو تخفيف الإمساك هي شربه كما هو. تناولي كوب صغير كجرعة أولى ثم تناولي حصص إضافية تدريجيًا.

البرقوق كثيف نسبيًا، لذا من الأفضل تناول عصير القراصيا المخفف.

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2. مشروب ساخن

قد يصبح احتساء كوب دافئ من عصير البرقوق طقس محبب قبل النوم للوقاية من الإمساك ، فإن تناول عصير البرقوق في الليل يمنحه وقتًا للعمل بسحره الداعم للأمعاء أثناء النوم. يقول اختصاصيو التغذية أن عصير البرقوق الدافئ له نفس الفوائد الغذائية مثل عصير البرقوق البارد. ما عليك سوى تسخين حصتك المكونة من أربع أونصات في الميكروويف لمدة دقيقتين تقريبًا ثم تناوليه.

3. إضافته إلى عصير

الصورة من موقع istockphoto

إذا كنت لا تحبي طعم عصير البرقوق بمفرده (سواء كان باردًا أو ساخنًا) ، يمكن أيضًا دمجه في عصير مع فواكه مجمدة أخرى. تحتوي جميع الفواكه على الألياف ، وهي عنصر غذائي رئيسي للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، لذا فإن العصير الممزوج بعصير البرقوق هو وسيلة صحية إضافية لبدء اليوم وعلاج الإمساك.

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المصدر: good housekeeping