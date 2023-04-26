مخاطر الإصابة بالجلطة الدماغية والقصور الكلوي عند انخفاض ضغط الدم

أعلن الدكتور أندريه ريابكوف، أن انخفاض مستوى ضغط الدم المزمن، يشكل خطورة على الصحة ويمكن أن يؤدي إلى التعب المزمن والضعف وإلى الإصابة بالجلطة الدماغية وقصور الكلى.ويقول: "قد يعاني الشخص في حالة انخفاض مستوى ضغط الدم من نقص الأكسجين في الدم، ما يؤثر سلبا في الدماغ والقلب وأعضاء الجسم الأخرى".

وأوضح الطبيب: تظهر في حالة انخفاض مستوى ضغط الدم علامات مثل الدوخة والصداع والتأثر بتغيرات الطقس والشعور بالضعف واضطراب النوم وضربات القلب وزيادة التعرق وضيق التنفس.

ويقول: "يمكن أن يؤدي انخفاض مستوى ضغط الدم إلى الإغماء وخاصة في أماكن انحباس الهواء. ويشعر الشخص الذي يعاني من انخفاض مستوى ضغط الدم بتقلبات درجة حرارة ورطوبة الهواء ويميل إلى تقلب مزاجه بصورة مفاجئة".

ويضيف: عند ظهور مثل هذه الأعراض يجب مراجعة أخصائي أمراض القلب الذي يمكنه وصف العلاج المناسب. لأن تناول أدوية لعلاج انخفاض ضغط الدم من دون وصفة الطبيب له مخاطر عديدة.

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