بيروت - نادين محمد - بمجموعة علاجات منزلية سريعة يمكنك علاج اللثة الملتهبة في المنزل فيمكن أن يكون تورم اللثة علامة على وجود حالة خطيرة في الفم. إذا كنت من أحد هؤلاء الأشخاص يمكنك علاج اللثة المؤلمة في المنزل بمجموعة طرق بسيطة لتخفيف آلام اللثة.

1. علاج اللثة الملتهبة في المنزل بكمادات دافئة وباردة

تعد الكمادات طريقة رائعة وسهلة للتخفيف من آلام اللثة يمكنك القيام بتسخين بعض الماء ولكن يجب أن يكون غير مغلي حتى يمكن تحمله ويمكنك الامساك بقطعة قماش نظيفة ونقعها في الماء، ثم وضعها على وجهك في منطقة ألم اللثة.

يمكنك أيضا القيام بالضغط البارد عن طريق استخدم كيس ثلج ملفوف بقطعة قماش نظيفة وتطبيقه بنفس طريقة الكمادات الساخنة ويمكنك استخدام الكمادات بالتناوب حتى ينخفض الألم والتورم.

2. الماء المالح

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يمكنك علاج التهاب اللثة بواسطة الغرغرة بالماء المالح فهو علاجًا منزليًا رائعًا للمساعدة في تخفيف ألم اللثة فقد يمنع الملح الموجود في الماء من نمو البكتيريا ويساعد على التخلص من البكتيريا التي تنمو بالفعل في فمك.

يمكنك البدء بتسخين كوب من الماء والتأكد من عدم غليانه وإضافة إليه ملعقة صغيرة من الملح. يمكنك غسل فمك بالماء المالح وشطفه جيدًا لبضع ثوانٍ ثم بصقه في الحوض.

يجب التأكد من عدم ابتلاع الماء يمكنك الغرغرة بالماء المالح مرتين على الأقل في اليوم.

3. بيروكسيد الهيدروجين

يمكنك علاج اللثة الملتهبة في المنزل ببيروكسيد الهيدروجين فهو يعمل على تهدئة الألم وتقليل التهاب اللثة.

يعتبر بيروكسيد الهيدروجين عاملًا رائعًا لقتل الجراثيم ومحاربة العديد من مشاكل الفم الأخرى.

للبدء ، يمكنك القيام بخلط أجزاء متساوية من الماء وبيروكسيد الهيدروجين. وغسل فمك بمحلول البيروكسيد لمدة 20 ثانية ، وبصقه على الحوض ومضمضة فمك بالماء الدافئ.

هناك طريقة أخرى لاستخدام بيروكسيد الهيدروجين هي صنع عجينة باستخدام صودا الخبز ثم ضعي المعجون على فمك وانتظري دقيقة ثم اشطفيه.

4. أكياس الشاي

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يمكنك نقع كيس شاي في ماء مغلي لمدة 5 دقائق على الأقل ثم اتركي كيس الشاي يبرد لبضع دقائق ، حتى لا يحترق ساخناً ثم ضعيه على اللثة المصابة.

لن يفيدك أي شاي ، لذا حاولي اختيار شاي له خصائص قابضة مثل الشاي الأخضر أو الشاي الأسود أو شاي الكركديه.

يمكنك أيضًا اختيار شاي غني بالخصائص المضادة للالتهابات مثل البابونج والزنجبيل فقد تعتبر أكياس الشاي طريقة رائعة لعلاج اللثة الملتهبة في المنزل.

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5. زيت شجرة الشاي

يُعرف زيت شجرة الشاي بخصائصه الطبيعية المضادة للالتهابات فهو مثالي للمساعدة في علاج اللثة المؤلمة وأمراض الفم الأخرى .

للاستخدام ، ضعي بضع قطرات من زيت شجرة الشاي في كوب من الماء واستخدميه كغسول للفم.

يمكنك أيضًا محاولة الحصول على معجون أسنان يحتوي على زيت شجرة الشاي للحصول على القليل من المساعدة الإضافية.

الصورة من موقع AdobeStock

6. عجينة الكركم

يعد الكركم هو مكون طبيعي آخر يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. يساعد الكركم في تقليل التورم والألم والتهاب اللثة.

سوف تحتاجين إلى صنع عجينة باستخدام ربع ملعقة صغيرة من الكركم وخلطها مع القليل من الماء حتى تصنع عجينة.

يوضع على اللثة المصابة ويترك لمدة 5 دقائق. تأكدي من فركه على لثتك باستخدام حركات تدليك لطيفة.

بعد ذلك ، تأكدي من شطف بقايا الكركم بالماء الدافئ. كرري العملية كل يوم لمدة أسبوع إلى أسبوعين أو حتى يزول الألم.

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الصورة من موقع AdobeStock

7. مسكنات الآلام التي لا تستلزم وصفة طبية

يمكنك علاج اللثة الملتهبة في المنزل بمسكنات الآلام التي لا تستلزم وصفة طبية .

يمكنك تجربة مسكنات الألم مثل الأسبرين أو الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين.

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المصدر :موقع deekaydental