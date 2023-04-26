شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على إصابتك بمتلازمة تكيس المبايض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة تكيس المبايض واحدة من المشاكل الشائعة التي يعانى منها عدد كبير من السيدات، وهى عبارة عن اضطراب استقلابي وهرموني يصيب حوالي 10 في المائة من النساء.

وحسب ما ذكره موقع helthy تعتقد السيدات ان اسم متلازمة تكيس المبايض ، يعنى أن النساء لديهن خراجات على مبيضهن ، لكن هذا ليس هو الحال دائمًا في الواقع ، لكي يتم تشخيص إصابتها بمتلازمة تكيس المبايض ، تحتاج المرأة إلى استيفاء اثنين من المعايير الثلاثة التالية ، وفقًا لإرشادات جمعية الغدد الصماء:

-زيادة الأندروجين تظهر كثيفة الشعر ، أي عندما ينمو الشعر الخشن الداكن في أماكن غير مرغوب فيها على الوجه والجسم ؛ حب الشباب الشديد وتساقط الشعر من النمط الذكوري.

-ضعف التبويض هذا هو الاسم السريري للفترات غير المنتظمة (غالبًا ما يتجلى ذلك في شكل دورات طويلة بشكل خاص أو دورات غائبة).

-تكيس المبايض ليس كل امرأة مصابة بتكيسات ، ولكن بعض النساء يصبن بها. تم العثور عليها في الموجات فوق الصوتية .

وفيما يلي الأعراض الشائعة لمتلازمة تكيس المبايض

-عدم انتظام الدورة الشهرية بسبب نقص هرمون البروجسترون ، لا تأتي الدورة بانتظام وتكون الدورة أطول مما ينبغي.

-تأخر الحمل، قد لا تدرك المرأة أنها مصابة بمتلازمة تكيس المبايض حتى تحاول الحمل دون جدوى وتذهب إلى الطبيب لإجراء فحص طبي.

-تساقط الشعر وحب الشباب، قد يكون نمو الشعر الزائد على الوجه والجسم وتساقط الشعر من النمط الذكوري على الرأس وحب الشباب بعض العلامات الخارجية التي تخبر الأطباء أن المريض يعاني من مستويات عالية من الأندروجين وقد يكون لديها متلازمة تكيس المبايض.

-زيادة الوزن، حيث تكتسب نصف النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض وزنًا غير متوقع أو يعانين من السمنة ومع ذلك ، لا يجب أن تكوني زائدة أو بدينة للإصابة بمتلازمة تكيس المبايض ، كما يحدث في النساء النحيفات أيضًا .

-اضطرابات المزاج القلق والاكتئاب وضعف صورة الجسم واضطرابات الأكل شائعة عند النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

مقاومة الأنسولين علامات الجلد والبقع الداكنة المخملية من الجلد حول الإبطين والفخذ والرقبة يمكن أن تكون علامات على مقاومة الأنسولين .

عادة ما يتم الإبلاغ عن التعب توقف التنفس أثناء النوم ، الذي يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس أثناء النهار ، عند النساء المصابات بمتلازمة تكيّس المبايض.