شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يحذرون من الإفراط فى تناول المخللات: يزيد خطر الأمراض القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول المخللات مع الوجبات من الأشياء المفضلة لدى الكثيرين، إلا أن الإفراط فيها يزيد من المخاطر الصحية، خاصة إذا كنت مريض قلب أو سكر أو ضغط ، ومن هذه المخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية وسرطان المعدة والنوبات القلبية وذلك وفقا لما نشره موقع sputnikarabic.

كشف فريق من الباحثين من جامعة تشجيانج الصينية ، الذين أجروا تجارب علي 440 الف شخص تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عامًا من مستهلكي الخضار المخلل، أن استهلاك المخللات يرتبط بزيادة مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكتة الدماغية النزفية، عند حدوث نزيف في المخ. بالإضافة إلى ذلك، أدت المخللات إلى زيادة الوفيات بسبب سرطان الجهاز الهضمي، وخاصة سرطان المريء. كما عانى المرضى من ارتفاع في ضغط الدم.

كما اوضحت الدراسة ان الافراط في تناول المخللات اثناء الوجبات يؤدي إلى العديد من مشاكل المعدة ،مثل الغازات والانتفاخات والحموضة وغيرها .

الآثار السلبية للافراط في المخلل على المدى القريب:

1. عسر الهضم والغازات

2. الانتفاخ

غالبًا ما ينجم الانتفاخ عن الغازات المحتبسة التي لم يتم إطلاقها بعد من الجهاز الهضمي ، لذلك قد لا يكون مفاجئًا أن المخللات يمكن أن تمنحك هذا الشعور بالانتفاخ.تميل المخللات إلى احتوائها على نسبة عالية من الصوديوم ، مما قد يؤدي أيضًا إلى تفاقم الانتفاخ .

3. قد تشعر بالعطش

4. الحموضة المعوية

غالبًا ما تحدث الحموضة المعوية بسبب الأطعمة الحادة والحمضية ، بما في ذلك الأطعمة المصنوعة من الخل .

6. الغثيان أو الإسهال