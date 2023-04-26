شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة يمكن أن تسبب ارتفاعًا فوريًا في نسبة السكر في الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعاني من مرض السكري من النوع 2 ، فمن المحتمل أن طبيبك قد أخبرك مرارًا وتكرارًا أن الحفاظ على السيطرة على نسبة السكر في الدم أمر ضروري.وفقا لموقع " Everyday Health : "التحكم في نسبة السكر في الدم مهم لسببين رئيسيين، على أساس يومي ، يشعر الناس بالتحسن عندما يظل سكر الدم لديهم في نطاق صحي، على المدى الطويل ، هذا هو أفضل شيء يمكنك القيام به لمنع حدوث مضاعفات مرض السكري، تشمل مضاعفات مرض السكري تلف الأعصاب وأمراض الكلى وأمراض الجلد وتلف العين وأمراض القلب والسكتة الدماغية ، وفقًا لجمعية السكري الأمريكية .

يعد النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات أحد العوامل الرئيسية والأكثر مناقشة حول ارتفاع نسبة السكر في الدم ، والذي يتحول بمجرد هضمه إلى سكر (جلوكوز). تشرح أن بعض الأطعمة عالية الكربوهيدرات (على سبيل المثال ، الخبز الأبيض ، والمكرونة المصنوعة من الدقيق الأبيض ، والمشروبات السكرية ، والبطاطا المقلية) هي من بين الأطعمة الأكثر شيوعًا التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم .

يمكن لهذه الأطعمة العشرة أن ترفع مستويات السكر في الدم على الفور أرز أبيض

يحتوي الأرز الأبيض على مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم ، مما يعني أنه يمكن أن يسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم.

الموز

يحتوي الموز على مؤشر نسبة السكر في الدم يمكن مقارنته بالعسل ، ويمكنه زيادة نسبة السكر في الدم بسرعة

خبز ابيض

هذا الخبز غني بالنشويات المكررة. النشويات المكررة تتداخل مع التحكم في الجلوكوز ويجب تجنبها من قبل مرضى السكري.

مشروب غازي

هذه المشروبات غنية بالسكر المكرر ، ولا تحتوي على أي مواد مغذية بشكل أساسي ، ويمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم على الفور.

وجبات سريعة

الحقيقة هي أن الأطعمة السريعة تميل أيضًا إلى احتوائها على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات المكررة أيضًا.

البطاطس

تحتوي البطاطس على نسبة عالية من الكربوهيدرات ، ويمكن أن تزيد من مستويات السكر في الدم.

الشمندر

يحتوي البنجر على كميات أعلى من الكربوهيدرات ، ولهذا يمكن أن يرفع نسبة السكر في الدم.

حليب نباتي

فهي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر وبالتالي يمكن أن تكون ضارة لمرضى السكري.

زبادى مثلج

هذا البديل الصحي للآيس كريم يحتوي على نسبة عالية من السكر.

فول

فهي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات وهذا يزيد من مستويات السكر في الدم.