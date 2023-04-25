شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علاجات منزلية لخفض نسبة الكوليسترول المرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكوليسترول هو نوع من الدهون يوجد في الدم وهو ضروري لعمل الجسم بشكل طبيعي، ومع ذلك ، فإن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وفقا لموقع " onlymyhealth"، يتكون الكوليسترول في الكبد ويوجد أيضًا في بعض الأطعمة ، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمتحولة، هناك العديد من الطرق لخفض ارتفاع الكوليسترول، بما في ذلك الأدوية وتغيير نمط الحياة والعلاجات المنزلية.

العلاجات المنزلية لخفض نسبة الكوليسترول المرتفعة1. النظام الغذائي الصحى

يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في إدارة مستويات الكوليسترول في الجسم، يمكن لبعض الأطعمة أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول ، بينما يمكن لأخرى أن تزيدها، يمكن للأطعمة الغنية بالألياف ، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول عن طريق تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمتحولة ، مثل اللحوم الحمراء والزبدة والأطعمة المصنعة ، يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول، استبدل هذه الأطعمة بخيارات صحية مثل البروتينات الخالية من الدهون والمكسرات والبذور.

2. التمرين

تعتبر ممارسة التمارين الرياضية بانتظام جزءًا أساسيًا من إدارة مستويات الكوليسترول المرتفعة، تساعد التمارين الرياضية على تحسين الدورة الدموية وزيادة قوة القلب وحرق الدهون الزائدة مما قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الكوليسترول في الدم، اهدف إلى ممارسة التمارين المعتدلة لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع.

3. تناول الثوم

لقد ثبت أن الثوم له خصائص مخفضة للكوليسترول. يحتوي على مركب يسمى الأليسين الذي يساعد على تقليل إنتاج الكوليسترول في الكبد، كما أنه يساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، يمكنك أن تستهلك الثوم نيئًا أو مطبوخًا أو في شكل مكمل.

4. خل التفاح

لقد ثبت أن خل التفاح له خصائص مخفضة للكوليسترول، يحتوي على حمض الخليك الذي يساعد على تقليل إنتاج الكوليسترول في الكبد، كما أنه يساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، امزج ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب من الماء واشربه يوميًا.

5. بذور الكتان

بذور الكتان هي مصدر غني بالألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية ، وكلاهما يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، رش بذور الكتان على حبوب الإفطار أو الزبادي، أو أضفها إلى العصائر.

6. الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تسمى بمضادات الاكسدة ، والتي ثبت أن لها خصائص تعمل على خفض الكوليسترول، اشرب الشاي الأخضر يوميًا للمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

7. المكسرات

تعد المكسرات مصدرًا غنيًا للدهون الصحية والألياف والستيرولات النباتية ، وكلها يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، اللوز والجوز والفستق فعالة بشكل خاص في خفض مستويات الكوليسترول.

يمكن أن تزيد مستويات الكوليسترول المرتفعة من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. ومع ذلك ، هناك العديد من الطرق لخفض مستويات الكوليسترول ، بما في ذلك الأدوية وتغيير نمط الحياة والعلاجات المنزلية. يمكن أن يساعد دمج هذه العلاجات المنزلية في روتينك اليومي على خفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي وتحسين صحتك العامة. ومع ذلك ، من المهم التحدث إلى طبيبك قبل البدء في أي علاجات منزلية جديدة ، خاصة إذا كنت تتناول أدوية حاليًا أو لديك أي حالات صحية أساسية.