شكرا لقرائتكم خبر عن الجزر والسبانخ.. أكلات هتقوى شعرك وتطوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحلم الفتيات دائما بشعر لامع وقوى وتبحث عن الطرق التى تساعد فى ذلك، ولكن قد تخطئ فى اختيار الطريقة التى تعمل على تطويل الشعر من خلال استخدام المواد التى تحتوى على مواد كيماوية وغيرها، وهنا يقدم الخليج 365 أكلات صحية تعمل على تطويل الشعر وطوله بطريقة صحية وفقا لما ذكره موقع foodوهى:

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البيض

يتكون شعرك من البروتين، لذلك من المهم التأكد من أن لديك ما يكفي من البروتين في نظامك الغذائي، البروتين هو لبنة بناء الشعر والبيض من أغنى المصادر الطبيعية للبروتين.

-السبانخ

السابنخ وغيرها من الخضراوات الورقية الداكنة توفر الحديد الحديد، وهو معدن أساسي تحتاجه خلايا شعرك، قد يؤدي نقص الحديد في الجسم إلى تساقط الشعر، عندما ينفد الحديد في جسمك ، لا يتم نقل الأكسجين والمغذيات إلى جذور الشعر والبصيلات بشكل كافٍ مما قد يثبط النمو ويجعل خصلات شعرك ضعيفة.

-الحمضيات

يحتاج جسمك إلى فيتامين ج لامتصاص الحديد لذلك ؛ تحتاج إلى إضافة ثمار الحمضيات إلى نظامك الغذائي، يمكنك أيضًا اختيار البرتقال فيتامين لأنه يحتوى على فيتامين سى وهو ضروري أيضًا لإنتاج الكولاجين الذي يجعل الشعيرات الدموية التي تتصل بأعمدة الشعر قوية وبالتالي تضمن الإمداد المنتظم بالمغذيات ونمو الشعر السريع.

-المكسرات

تحتوى المكسرات على أحماض أوميجا 3 الدهنية تغذي الشعر وتدعم سماكته. نظرًا لأن جسمك لا يستطيع إنتاج هذه الدهون الصحية ، فأنت بحاجة إلى استخلاصها من نظامك الغذائي.

-الجزر

اشرب عصير الجزر كل يوم لنمو سريع للشعر، حيث يحتوي الشعر على الأنسجة الأسرع نموًا في الجسم ، وفيتامين أ مطلوب لنمو كل خلية، كما أنه يساعد فروة الرأس في إنتاج زيت الزهم الطبيعي الذي يحافظ على صحة الجذور ويعزز نمو الشعر.