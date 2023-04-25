شكرا لقرائتكم خبر عن تسوس الأسنان.. اعرف كيف يمكنك علاجه بطرق سهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسوس الأسنان مشكلة شائعة في الأسنان تحدث عندما تنتج البكتيريا في الفم حمضًا يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان والألم وحتى فقدان الأسنان.

وفقا لموقع " onlymyhealth"، يحدث تسوس الأسنان عندما تتغذى البكتيريا في فمك على السكريات التي تتناولها، عندما يتم تكسير السكريات ، يتم إطلاق الأحماض التي تؤدي إلى تآكل المينا. يمكن علاج تسوس الأسنان إذا تم اكتشافه مبكرًا.

فيما يلي بعض الطرق السهلة لعلاج تسوس الأسنان: اشرب الكثير من الماء

من أسهل طرق معالجة تسوس الأسنان شرب الكثير من الماء، هذه الممارسة ليست مفيدة فقط لصحتك العامة ، ولكنها قد تساعد أيضًا في الوقاية من تسوس الأسنان، يمكن أن يساعد الماء في إزالة جزيئات الطعام والبكتيريا من فمك ، مما يقلل من خطر تسوس الأسنان وتسوسها.

تجنب الأطعمة السكرية والحمضية

يمكن أن يساهم تناول الأطعمة السكرية والحمضية أيضًا في تسوس الأسنان، يحدث هذا لأن البكتيريا الموجودة في فمك تزدهر على السكر وتنتج الحمض وتؤدي إلى تآكل المينا. بصرف النظر عن هذا ، يمكن للأطعمة والمشروبات الحمضية ، مثل الحمضيات والصودا ، أن تؤثر أيضًا على مينا الأسنان، لذا ، حاول أن تحد من تناول هذه الأنواع من الأطعمة والمشروبات ، وعندما تتناولها ، تأكد من شطف فمك بالماء بعد ذلك.

تناول أطعمة صديقة للأسنان

يمكنك أيضًا تناول الأطعمة المفيدة لأسنانك لعكس تسوس الأسنان، الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم ، مثل الجبن والحليب، يمكن أن تساعد في تقوية المينا، يمكنك أيضًا تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفوسفور، مثل اللحوم والبيض والأسماك لإعادة بناء المينا، علاوة على ذلك ، يمكن أن تساعد الأطعمة المقرمشة مثل التفاح والجزر في القضاء على البلاك وتشجيع إنتاج اللعاب، مما يساعد على معادلة الحمض في فمك.

امضغ علكة خالية من السكر

يمكن أن يساعد مضغ العلكة الخالية من السكر في زيادة إفراز اللعاب، مما يساعد على معادلة الحمض في الفم وإزالة جزيئات الطعام. ابحث عن العلكة التي تحتوي على إكسيليتول، وهو مُحلي طبيعي يمكن أن يساعد في تقليل عدد البكتيريا في فمك.

استخدام الفرشاة والخيط بانتظام

في حين أن الطرق المذكورة أعلاه يمكن أن تساعدك في علاج تسوس الأسنان، فلا شيء يمكن أن يحل محل التنظيف اليومي بالفرشاة والخيط، يمكن أن يساعد تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا والخيط مرة واحدة على الأقل يوميًا في إزالة البلاك وجزيئات الطعام التي يمكن أن تؤدي إلى التسوس. يمكنك أيضًا استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد لتقوية مينا الأسنان ومنع تسوس الأسنان.

استخدم غسول الفم بالفلورايد

يمكن أن يساعدك غسول الفم بالفلورايد أيضًا على تقوية أسنانك ومنعها من التسوس، بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط ، اغسل فمك بغسول الفم لمدة 30 ثانية قبل بصقه، سيساعد ذلك في التخلص من أي بكتيريا قد تكون مختبئة في المناطق التي يصعب الوصول إليها في فمك.

قم بزيارة طبيب أسنانك بانتظام

يمكن أن تساعد فحوصات الأسنان المنتظمة في اكتشاف تسوس الأسنان مبكرًا عندما يكون من السهل عكسها. يمكن لطبيب الأسنان أيضًا أن يوفر لك التنظيفات الاحترافية وعلاجات الفلورايد التي يمكن أن تساعد في تقوية مينا الأسنان ومنع التسوس، لذلك ، حدد موعدًا مع طبيب أسنانك مرتين في السنة على الأقل لإجراء الفحوصات والتنظيفات.