شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات يجب تجربتها إذا كنت تعانين من نقص فيتامين د والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بسبب نمط الحياة السيئ والنظام الغذائى غير الصحى يعانى معظم الناس فى الوقت الحاضر من نقص فيتامين (د)، لذا فمن المهم للغاية اتباع نظام غذائى غنى بفيتامين د.

ويتجه بعض الأشخاص لتناول كبسولات فيتامين د إلى جانب تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات، لكن لا ينبغى فعل ذلك إلا بعد طلب نصيحة الطبيب، وفى التقرير التالى نستعرض بعض المشروبات الغنية بفيتامين د وفقا لموقع news18.

عصير البرتقال

يأتي عصير البرتقال في المرتبة الأولى في قائمة المشروبات الغنية بفيتامين د إلى جانب مجموعة من العناصر الغذائية الأخرى، بدلاً من شراء عصير البرتقال من السوق، يوصى بصنعه في المنزل، كما أن عصير البرتقال غني أيضًا بفيتامين ج الذي يقوي المناعة.

حليب بقر

حليب البقر ليس مجرد مصدر جيد لفيتامين د لكنه غني بالكالسيوم الذى يجعل العظام قوية، ويبقى الجلد والشعر بصحة جيدة، إذا كنت لا تحب شرب الحليب الخام، يمكنك صنع عصير من الحليب أو شربه بإضافة شراب الشيكولاتة إليه.

اللبن الرائب أو اللبن

الزبادي واللبن الرائب واللبن غنى بفيتامين د، في الصيف يحافظ اللبن الرائب على برودة الجسم، ما يساعد على تجنب العديد من الأمراض، تأكد من تضمين اللبن الرائب في نظامك الغذائي.

حليب الصويا

نظرًا لأن فيتامين (د) موجود بكثرة فى نظام غذائى قائم على الحيوانات، يُترك النباتيون مع عدد قليل من الخيارات وحليب الصويا هو أحدها.

عصير جزر

بحتوى عصير الجزر على فيتامين د وينشط الجسم، ومن المعروف أيضًا أن الجزر مفيد للبصر.