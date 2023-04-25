شكرا لقرائتكم خبر عن الشمام يساعد على إنتاج الكولوجين الطبيعى لبشرة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشمام من الفواكه المحببة لدى الكثير من الأشخاص، خاصة فى موسم الصيف، الذى يتميز بارتفاع درجة الحرارة وزيادة العرق بين الأفراد، ما يؤثر هذا على صحة البشرة، إلا أن الشمام غنى بالعناصر الغذائية كما يحتوى على مواد ترطيب تفيد البشرة.

وأكدت معظم الأبحاث أن تناول فاكهة الشمام له العديد من الفوائد الصحية فى الحفاظ على الصحة العامة للإنسان، وهو فاكهة صيفية، بها فيتامين يساعد على صحة البشرة وذلك وفقا لما نشره موقع food.ndtv.

وكشفت العديد من الدراسات أن الحل الوحيد فى الحفاظ على صحة البشرة هو اتباع نظام غذائى سليم منتظم، وتعتبر الفواكه الطازجة بشكل عام والبطيخ على وجه التحديد، من أكثر الأطعمة المفيدة للجلد يجب أن تأكل، وهى فاكهة صيفية مثل الشمام يجب ألا تغفل عنه لما يحتويه من مواد ترطيب للبشرة.

فوائد تناول فاكهة الشمام

1. يساعد فى إنتاج الكولاجين، يحتوي الشمام على فيتامينات A و C التي تساعد في إنتاج الكولاجين.

2. يمكن أن تمنح العناصر الغذائية العديدة بشرتك مظهرًا متوهجًا وقد تساعد في مكافحة الشيخوخة.

3. يساعد في إزالة السموم من الجسم، لما يحتويه الشمام من حمض الفوليك أن يحمي بشرتك من أضرار الجذور الحرة.

4. يحتوي الشمام على نسبة عالية من الماء (نحو 90%)، ما يحافظ على بشرتك وجسمك رطبًا بشكل طبيعى، وتحتوي هذه الفاكهة أيضًا على الألياف الغذائية وبيتا كاروتين والمواد الكيميائية النباتية.

5. يمكن أن تساعد خصائصه المعززة للمناعة فى منع الأمراض المختلفة، بصرف النظر عن الاستهلاك يتم استخدام قشرة الشمام ولحمها وعصيرها كعلاجات منزلية للعناية بالبشرة.

6. يساعد في إنقاص الوزن.

7. يساهم في عملية الهضم لما يحتويه من الماء والألياف تكون مفيدة لصحة الجهاز الهضمي.

8. يمكن أن يساعد في تنظيم حركات الأمعاء ومنع الإمساك.