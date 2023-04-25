بيروت - نادين محمد -

باتت أجهزة حرق الدهون بديلاً للحميات الغذائية وممارسة التمارين الرياضية لفقدان الوزن وإذابة الدهون، حتى أنها انتشرت على نطاق واسع في مراكز وعيادات التجميل والنوادي الرياضية.

أنواع أجهزة حرق الدهون متنوعة، من بينها جهاز حرق الدهون بالاهتزاز.

كيف يعمل هذا الجهاز؟ ما هي فوائده، وما هي أضراره؟ إضافة إلى بعض النماذج منه...

تساؤلات سنجيب عليها في سطور هذا المقال ....

جهاز حرق الدهون بالاهتزاز



هو جهاز رياضي متطور يقوم بنقل الذبذبات الميكانيكية من منصة الجهاز إلى الجسم، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق أحزمة أو كابلات، ثم يقوم بتحريك العضلات كأي نشاط بدني، وذلك من خلال بسطها ومن ثم قبضها، ما يساعد على حرق الدهون بشكل طبيعي.



ما هي فوائد جهاز حرق الدهون بالاهتزاز؟

• يساعد على حرق وإذابة الدهون.

• يعمل على نحت القوام، دون الحاجة إلى اتباع الحميات الغذائية أو التمارين الرياضية الشاقة.

• يساهم جهاز حرق الدهون بالاهتزار على التخفيف من حدة آلام العمود الفقري والمفاصل.

• يساعد في تنشيط الدورة الدموية.

• يقلل من التوتر.

• يشد الجلد ويعالج السيلوليت.

محاذير جهاز حرق الدهون بالاهتزاز



ما من أضرار تذكر جراء استخدام جهاز حرق الدهون بالاهتزاز، سواء للنساء والرجال، سوى بعض التأثيرات الجانبية، إذا ما تم استخدامه بطرق خاطئة أو ممن يعانون من الأمراض، سنذكرها فيما يلي، لذا يفضل استشارة الطبيب قبل استخدام جهاز حرق الدهون بالاهتزاز.

يمنع استخدام جهاز حرق الدهون بالاهتزاز:

• لمن يعانون من أمراض في القلب، كالشريان التاجي أو خلل في صمامات القلب، أو لمن يضعون جهاز تنظيم ضربات القلب.

• للأشخاص المعرضين للجلطات الدموية.

• لمن يستخدمون أجهزة تحفيز الدماغ.

• لمرضى السرطان والصرع.

• لمرضى الصداع النصفي.

• لمرضى السكري بجميع درجاته.

• للمصابين بجروح لم تلتئم بعد، خاصة بعد العمليات الجراحية.

• للمصابين بالأمراض الجلدية.

• لمن لديهم كسور مثبتة بصفائح ومسامير معدنية.

• لمن لديهم أطراف صناعية، سواء ثابتة أو متحركة.

• للحوامل والمرضعات، أو للنساء اللواتي يستخدمن اللولب، كوسيلة لمنع الحمل.

أنواع أجهزة حرق الدهون بالاهتزاز

جهاز تدريب الاهتزاز لكامل الجسم

Confidence Fitness Slim Full Body Vibration Trainer

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جهاز سهل الاستخدام، إذ يحتوي على وحدة تحكم وقائمة سهلة وشاملة، كما أنه مزود بأشرطة اليوغا لتحسين القسم العلوي من الجسم وعضلات الذراع.

منافع الجهاز

• يضاعف من قوة العضلات.

• ينشط الدورة الدموية.

• يحسن اللياقة العامة للجسم.

• يزيد من كثافة العظام.

• يكافح السيلوليت.

لوح تمرين الاهتزاز

LifePro Vibration Plate Exercise Machine

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جهاز فيه شاشة عرض سهلة الاستخدام وجهاز للتحكم في سرعته عن بعد التي يمكن التحكم بها من 1 إلى 99 ، كما يحتوي على أحزمة تساعد في تقوية القسمين العلوي والسفلي من الجسم.

منافع الجهاز

• يقوي العضلات.

• يحسن من لياقة ومرونة الجسم.

• يعمل على نحت القوام من خلال اهتزاز كامل الجسم.

• يساعد على فقدان الوزن، حرق الدهون وعلاج السيلوليت.

• يحفز الدورة الدموية، ما يساعد على حرق الدهون غير المرغوب بها.

• يضاعف من كثافة العظام.

• يسيطر على مستويات التوتر والقلق.

آلة تمرين الاهتزاز السريع

Hurtle Vibration Machine

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يستخدم الجهاز تقنية حركة متذبذبة ديناميكية من الجيل التالي لتكوين اهتزازات عالية القدرة، فيقوم بهز الجسم بالكامل، ما يساعد على تنحيف كافة مناطق الجسم.

يحتوي على شاشة LED سهلة الاستخدام، تظهر الوضعية، الوقت، النبض، مؤشر كتلة الجسم، السرعة، كما أنها مزودة ببرامج الإعداد المسبق، حوالي 10 برامج مختلفة.

أيضاً الجهاز مزود بشريطين مقاومين للانفصال لتمرين الذراعين والجزء العلوي من الجسم.

كذلك خلال التمرين، يمكن الاستماع إلى الموسيقى من خلالMP3 المدمج.

منافع الجهاز

• يساعد على حرق الدهون.

• مصمم لتنحيف الفخذين والأرداف.

• يحسن من مرونة الجسم.

• يقوي العضلات.

• يحفز الدورة الدموية.

• يخفف من آلام المفاصل والظهر.



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