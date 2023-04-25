بيروت - نادين محمد - علامات تحذيرية لسرطان الرئتين تظهر في الصباح يجب الانتباه إليها فقد تختلف أعراض سرطان الرئة باختلاف الأشخاص فقد يعاني بعض الأشخاص من أعراض مرتبطة بالرئتين تتمثل في عدم الشعور بالتحسن. إليك أبرز تلك العلامات

علامات تحذيرية لسرطان الرئتين تظهر في الصباح

لا يعاني معظم المصابين بسرطان الرئة من أعراض حتى يتقدم السرطان. قد تشمل أعراض سرطان الرئة :

السعال الذي يزداد سوءًا أو لا يزول.

ألم صدر.

الصورة من موقع AdobeStock

ضيق في التنفس.

صفير.

سعال الدم.

الشعور بالتعب الشديد طوال الوقت.

فقدان الوزن بدون سبب معروف.

قد تشمل التغييرات الأخرى التي يمكن أن تحدث في بعض الأحيان مع سرطان الرئة نوبات متكررة من الالتهاب الرئوي وتضخم أو تضخم الغدد الليمفاوية (الغدد) داخل الصدر في المنطقة الواقعة بين الرئتين.

يمكن أن تحدث هذه الأعراض مع أمراض أخرى أيضًا. إذا كنت تعاني من بعض هذه الأعراض ، فتحدث إلى طبيبك ، الذي يمكنه المساعدة في معرفة السبب.

الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة

سعال لا يزول أو يزداد سوءًا

سعال مصحوب بدم أو بلغم بلون الصدأ (بصق أو بلغم)

الصورة من موقع AdobeStock

غالبًا ما يكون ألم الصدر أسوأ مع التنفس العميق أو السعال أو الضحك

بحة في الصوت

فقدان الشهية

فقدان الوزن غير المبرر

ضيق في التنفس

الشعور بالتعب أو الضعف

عدوى مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي التي لا تزول أو تعود مرة أخرى

بداية جديدة للصفير

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مضاعفات سرطان الرئة

إذا انتشر سرطان الرئة إلى أجزاء أخرى من الجسم ، فقد يتسبب في:

آلام العظام (مثل آلام الظهر أو الوركين)

تغيرات في الجهاز العصبي (مثل الصداع أو الضعف أو التنميل في الذراع أو الساق أو الدوخة أو مشاكل التوازن أو النوبات) من انتشار السرطان إلى الدماغ

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان) من انتشار السرطان إلى الكبد

تورم الغدد الليمفاوية (مجموعة من خلايا الجهاز المناعي) مثل تلك الموجودة في الرقبة أو فوق الترقوة.

الصورة من موقع AdobeStock

أعراض سرطان الرئة المنتشر

تعتمد أعراض سرطان الرئة المنتشر على جزء الجسم الذي انتشر إليه السرطان ، بالإضافة إلى الحجم والموقع. في بعض الأحيان ، قد لا يسبب المرض أي أعراض ، على الرغم من أن حوالي 30 في المائة إلى 40 في المائة من المصابين بسرطان الرئة يعانون من أعراض ورم خبيث .

إذا انتشر السرطان إلى العظام ، فقد يسبب ألمًا في العظام ، غالبًا في الفقرات أو الضلوع.

تشمل الأعراض الأخرى الكسور أو الإمساك أو قلة اليقظة بسبب ارتفاع مستويات الكالسيوم.

إذا تأثر الكبد ، فقد تشمل الأعراض الغثيان والتعب الشديد وزيادة محيط البطن وتورم القدمين واليدين بسبب تجمع السوائل واصفرار الجلد أو حكة.

في حالة إصابة الدماغ أو النخاع الشوكي ، فقد تشمل الأعراض الصداع أو عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها أو صعوبة الكلام أو النوبات.

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المصدر :موقع cancercenter