التوت البري يحمي من تكرار التهاب المسالك البولية .. حقيقة أم خرافة؟

بيروت - نادين محمد - يعد التهابات المسالك البولية شائع للغاية ، خاصة عند النساء. فغالبًا ما يتطلب الذهاب إلى الحمام بشكل متكرر ، ويسبب العديد من الأعراض المزعجة مثل الألم عند التبول ، والألم في أسفل البطن أو الظهر أو الجانبين.

لسوء الحظ ، هناك الكثير من الخرافات حول عدوى المسالك البولية التي يمكن أن تجعل التعرف على الأسباب وإيجاد علاج فعال أمرًا صعبًا.

الأسطورة رقم 1: التوت البري يحمي من تكرار التهاب المسالك البولية

اعتاد العلماء على الاعتقاد بأن التوت البري يحمي من عدوى المسالك البولية عن طريق جعل البول أكثر حمضية ، وهو أقل ملاءمة للبكتيريا مثل الإشريكية القولونية ( E. coli ) التي عادة ما تكون مسؤولة.

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لكن الآن ، لدى الباحثين نظرية مختلفة: أن التوت البري يجعل من الصعب على البكتيريا المسببة للعدوى أن تلتصق بجدران المسالك البولية.

فيما رأي بعض العلماء أن العلاج بعصير التوت البري من أكثر الخرافات شيوعًا حول علاج عدوى المسالك البولية. ومع ذلك ، فليس من الممكن أن تحل زجاجة عصير التوت البري محل زيارة الطبيب أو الدواء المناسب فيعد عصير التوت البري ليس بنفس الفعالية التي يعتقدها الكثير من الناس.

على الرغم من أن الدراسات أظهرت قدرة محتملة لعصير التوت على تقليل عدوى المسالك البولية المصحوبة بأعراض ، إلا أنه لا توجد بيانات كافية لتحديد مدة العلاج أو جرعة التوت البري الضرورية .

يحتوي عصير التوت البري على نسبة عالية من الأملاح التي تسمى الأوكسالات ، والتي يمكن أن تزيد من احتمالية حصوات الكلى ، خاصة إذا كنت تميل بالفعل إلى الحصول على هذه الأنواع من الحصوات.

إذا كنت تتناول دواء الوارفارين الخالي من الدم ، فيجب عليك تجنب منتجات التوت البري ، لأن التوت البري يمكن أن يتفاعل مع الوارفارين ويسبب النزيف.

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الأسطورة الثانية: السدادات القطنية تسبب عدوى المسالك البولية



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بعيدا عن الأسطورة السابقة والتي تؤكدا أن التوت البري يحمي من تكرار التهاب المسالك البولية تعتقد بعض النساء أن السدادات القطنية تجعلهن أكثر عرضة للإصابة بعدوى المسالك البولية حيث يتم وضع السدادات القطنية داخل الجسم ، بينما يتم الاحتفاظ بمنتجات النظافة الأنثوية الأخرى خارج الجسم. ومع ذلك ، قد يكون استخدام السدادات القطنية أكثر فاعلية في الوقاية من عدوى المسالك البولية من الفوط الصحية. يمكن أن تحافظ السدادات القطنية على جفاف المنطقة ، مما يقلل من فرصة انتشار البكتيريا ويقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

الخرافة الثالثة: النساء فقط يصبن بعدوى المسالك البولية

من المؤكد أن النساء يصبن بالتهاب المسالك البولية أكثر من الرجال. وذلك لأن مجرى البول ، وهو القناة التي تنقل البول خارج الجسم ، يكون أقصر عند النساء ، مما يسمح للبكتيريا بالوصول إلى المثانة بسهولة أكبر. ومع ذلك ، لا تزال هذه خرافة ، حيث يمكن للرجال الحصول على عدوى المسالك البولية.

تعد عدوى المسالك البولية أكثر شيوعًا عند الرجال الذين لم يتم ختانهم ويعانون من مشاكل طبية أخرى بما في ذلك سلس البول أو سرطان البروستاتا أو حصوات المسالك البولية.

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الصورة من موقع freepik

المصدر : موقع هيلث لاين