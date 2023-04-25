بيروت - نادين محمد - أعراض وأسباب نقص البوتاسيوم عديدة فقد يحدث نقص البوتاسيوم عندما يكون لدى الشخص مستويات منخفضة بشكل غير طبيعي من البوتاسيوم في الجسم. ويسمى أيضًا نقص بوتاسيوم الدم.

يعد البوتاسيوم من المعادن التي تساعد على تنظيم السوائل في الجسم فهو يساعد العضلات والأعصاب على العمل بشكل صحيح. يوجد داخل الخلايا وهو ضروري لصحة جيدة. إليك أهم أعراض وأسباب نقص البوتاسيوم وكيفية التعامل مع مضاعفاته .

إذا كان لديك مستويات منخفضة من البوتاسيوم ، فقد تشمل الأعراض ما يلي:

ضعف

اشعر بالتعب

تشنجات العضلات

ارتباك

إمساك

عدم انتظام ضربات القلب ( عدم انتظام ضربات القلب ) - تخطي ضربات القلب أو عدم انتظام ضربات القلب

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وخز أو تنميل

زيادة التبول



ما الذي يسبب نقص البوتاسيوم؟

يمكن أن يحدث نقص بوتاسيوم الدم إذا أصيب الشخص بالجفاف. يمكن لبعض الأدوية أن تسبب فقدان الجسم للبوتاسيوم ، مثل مدرات البول (أقراص السوائل).

أنت معرض لخطر تطوير مستويات منخفضة من البوتاسيوم إذا كنت:

لديك قيء أو إسهال

لديك وظيفة تتطلب مجهودًا بدنيًا شديدًا تسبب التعرق

تتناولين المضادات الحيوية

لديك مرض مزمن في الكلى

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لديك اضطراب في الأكل مثل الشره المرضي

لديهم مستويات منخفضة من المغنيسيوم في الجسم

لا تحصلين على ما يكفي من البوتاسيوم في نظامك الغذائي (رغم أن هذا نادر جدًا)

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كيف يتم تشخيص أعراض وأسباب نقص البوتاسيوم

يتم تشخيص نقص البوتاسيوم عن طريق فحص الدم. قد يطلب طبيبك إجراء اختبار كجزء من الفحص الطبي الروتيني ، أو لأنك تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو مرض الكلى.

كيف يتم علاج أعراض وأسباب نقص البوتاسيوم

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إذا كان لديك نقص في البوتاسيوم ، فقد يوصي طبيبك بتناول المكملات الغذائية. يجب ألا تتناولي مكملات البوتاسيوم إلا تحت إشراف طبي ، لأن وجود الكثير من البوتاسيوم في الجسم يمكن أن يسبب أيضًا مشاكل صحية خطيرة.

إذا كانت مستوياتك منخفضة جدًا ، فقد تحتاجين إلى البوتاسيوم عن طريق التنقيط في المستشفى.

قد يقوم طبيبك أيضًا بتعديل أدويتك ، إذا كانت تسبب نقص البوتاسيوم ، أو يوصي بتناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم.

مضاعفات وأعراض وأسباب نقص البوتاسيوم

يمكن أن يعاني الشخص المصاب بنقص بوتاسيوم الدم الشديد من:

انخفاض وظائف المخ

ارتفاع مستويات السكر في الدم

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شلل عضلي

صعوبة في التنفس

اضطراب نبضات القلب

يمكن أن يكون نقص بوتاسيوم الدم الحاد مهددًا للحياة.

هل يمكن منع نقص البوتاسيوم؟

يمكن لمعظم الناس منع نقص البوتاسيوم عن طريق اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

إذا كنت في خطر متزايد ، على سبيل المثال إذا كنت تتناولين مدرات البول ، فتحدثي إلى طبيبك حول مستويات البوتاسيوم لديك.

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المصدر : موقع مايوكلينيك