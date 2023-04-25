شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لدينا لقاحات للوقاية من 20 مرضًا مهددًا للحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، بمناسبة الأسبوع العالمى للتمنيع 2023، إن التحصين هو قصة نجاح عالمية في مجال الصحة والتنمية، حيث ينقذ ملايين الأرواح كل عام، تقلل اللقاحات من مخاطر الإصابة بالمرض من خلال العمل مع الدفاعات الطبيعية لجسمك لبناء الحماية، فعندما تحصل على اللقاح، يستجيب جهازك المناعي.

وأضافت المنظمة في بيان لها، لدينا الآن لقاحات للوقاية من أكثرمن 20 مرضًا مهددًا للحياة، ومساعدة الناس من جميع الأعمارعلى العيش حياة أطول، وأكثر صحة، يمنع التحصين حاليًا من 3-5 مليون حالة وفاة كل عام بسبب أمراض مثل الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي والإنفلونزا والحصبة.

التحصين عنصر أساسي في الرعاية الصحية الأولية وحق إنساني لا جدال فيه، إنها أيضًا واحدة من أفضل الاستثمارات الصحية التي يمكن للمال شراؤها، تعتبر اللقاحات ضرورية أيضًا للوقاية من تفشي الأمراض المعدية ومكافحتها، إنها تدعم الأمن الصحي العالمي وستكون أداة حيوية في المعركة ضد مقاومة مضادات الميكروبات.

وأضافت، إنه مع ذلك، على الرغم من التقدم الهائل، فقد استقرت تغطية التطعيم في السنوات الأخيرة وانخفضت منذ عام 2020، أدى وباء كورونا والاضطرابات المرتبطة به على مدار العامين الماضيين إلى إجهاد النظم الصحية، حيث فقد 25 مليون طفل التطعيم في عام 2021، و أكثر من 6 ملايين طفل في عام 2019، وهو أعلى رقم منذ عام 2009.

بحلول نهاية عام 2021، كانت جميع البلدان تقريبًا قد أدخلت لقاح كورونا، وبحلول أوائل عام 2022 تم تسليم مليار جرعة من لقاح كورونا عبر مرفق كوفاكس COVAX التابع لمنظمة الصحة العالمية.

من جانبها قالت كيت أوبراين، مديرة قسم التحصين واللقاحات والمستحضرات البيولوجية في منظمة الصحة العالمية، يسعدنا أن نكون قد اختتمنا بنجاح اجتماع فريق المجموعة الاستشارية ساج المعنية باللقاحات لعام 2023 والذى عقد مؤخرا، مع أعمق تقدير لخبرائنا العلميين وشركائنا ومستشارينا الإقليميين في مجال التحصين .

وأضافت، إنه لا يزال تعافي برنامج التحصين في أعقاب آثار وباء كورونا يهيمن على جهودنا المركزة، كان هذا موضوعًا رئيسيًا في اجتماعنا الأول لعام 2023 لمجموعة الخبراء الإستشارية حول التحصين (SAGE) الذى عقد مؤخرا وكان موضوع المنتدى العالمي لأبحاث اللقاحات والتحصين (GVIRF) الذي ينعقد مرتين في السنة في سيول، كوريا الجنوبية في أبريل، كان هذان الاجتماعان الرئيسيان، بشأن السياسات والبحوث، في قلب المناقشات الجماعية في أوائل عام 2023 والزخم إلى الأمام.

أصدرت المجموعة الاستشارية ساج المعنية باللقاحات SAGE توصيات تركز على الحاجة إلى تكثيف التحصين، بما في ذلك أنشطة اللحاق بالركب، وتعزيز التأهب للاستجابة لتفشي المرض، مع دعم المناطق للبلدان عالية المخاطر، تم الاتفاق على أن الأولويات القصوى للفترة 2023-2025 ستكون جدول أعمال الأطفال بجرعة صفرية، وتعزيز التحصين الروتيني، مع سد الثغرات للحد من مخاطر تفشي المرض وخاصة الحصبة وشلل الأطفال، والاستجابة لتفشي المرض، وتنشيط التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري، والملاريا، ودمج لقاح كورونا في التحصين الروتيني والرعاية الصحية الأولية، أصدرت ساج SAGE أيضًا تحديثًا رئيسيًا لخريطة الطريق لتحديد أولويات استخدامات لقاح كورونا التي تأخذ في الاعتبار وبائيات المرض الحالية، وخصائص متغير أوميكرون، والدليل على ارتفاع مناعة السكان في جميع المناطق الجغرافية (المستمدة من مزيج من العدوى والمناعة التي يسببها اللقاح)، سيكون هذا المورد المهم للغاية ذا قيمة للبلدان لأنها تحدد توصيات التحصين الوطنية في الانتقال من المرحلة الحادة للوباء إلى برامج لقاح كورونا التي يتم دمجها في التحصين الروتيني وخدمات الرعاية الصحية الأولية الأخرى.

وقالت، تمثل الجهود الخاصة، "اللحاق الكبير" ، فرصة فريدة للتأكد من أن برنامج كل دولة يخرج من عام 2023 على أساس متين، مع سد فجوات المناعة التي تضخمت خلال فترة الوباء،، من المهم تجديد الالتزامات العالمية لمعالجة الزيادة المفاجئة في حالات الأمراض مثل الحصبة والحمى الصفراء وشلل الأطفال، بما في ذلك في المناطق التي سبق السيطرة عليها أو القضاء عليها.

وأوضحت، إنه سيتم تزويد الدول الأعضاء بتقرير مرحلي عن خارطة الطريق العالمية بشأن دحر التهاب السحايا بحلول عام 2030 ، إلى جانب تحديث حول شلل الأطفال، كما يسعدنا أن نعلن أن مديرنا العام سيستضيف مائدة مستديرة استراتيجية حول "غد أكثر أمانًا وصحة من خلال استعادة التحصين الأساسي وذلك يوم الجمعة الموافق 26 مايو.

وأضافت، لقد ساهمت منظمة الصحة العالمية، في إنجازات بارزة في مجال الصحة العامة، بما في ذلك القضاء على الجدري، والقضاء على شلل الأطفال، والتوسع في تحصين الأطفال، ومؤخراً، الاستجابة العالمية لوباء كورونا ، مما أدى إلى إنقاذ عشرات الملايين من الأرواح، في هذا اليوم وكل يوم، دعونا نلتزم بتحقيق الصحة للجميع.