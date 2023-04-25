شاي مجرب لعلاج التهاب الحلق 

بيروت - نادين محمد - هناك أنواع من الشاي غنية بمضادات الأكسدة والمغذيات والفيتامينات التي يمكن أن تعزز جهاز المناعة، لذلك هي علاج تقليدي لنزلات البرد والتهاب الحلق واضطراب المعدة.

إذا كنت تعاني من أعراض البرد أو أعراض التهاب الحلق فهذه بعض من أفضل أنواع الشاي لهذه الوظيفة.

1. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة ، وهي خاصية كيميائية تساعد على حماية أجسامنا من الآثار الجانبية للتعرض لمواد تسمى الجذور الحرة. توجد مضادات الأكسدة في العديد من الأطعمة والفيتامينات ، وهي تحارب الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر بالبشرة ، وتساهم في الأمراض المزمنة ، بل وتسبب الأمراض . من خلال شرب الشاي الأخضر ، فإنك تساعد في الحماية من هذه الجذور الحرة وتقليل تعرض جسمكِ للأمراض.

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بالإضافة إلى ذلك ، فإن الشاي الأخضر يهدئ التهاب الحلق بخصائصه المضادة للالتهابات . لتحقيق أقصى استفادة من التأثيرات المضادة للالتهابات للشاي الأخضر ، يمكنك أيضًا الغرغرة به لمدة 30 ثانية ، مع التأكد من استخدام السوائل الدافئة بدلاً من السوائل شديدة السخونة. أضفِ القليل من العسل إلى الشاي الأخضر للحصول على مذاق طيب.

2. شاي البابونج

شاي البابونج هو شاي عشبي تقليدي. ارتبط بالتهدئة و النوم، لأنه خالي من الكافيين. مثل الشاي الأخضر ، يحتوي شاي البابونج أيضًا على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات، وهو أيضًا مضاد للتشنج (مما يعني أنه يمكن أن يساعد في تقليل نوبات السعال). ينصح باستنشاق البخار من الشاي البابونج الساخن.

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3. شاي الزنجبيل

الزنجبيل هو خيار لعلاج اضطراب المعدة ، كما أنه خيار رائع لعلاج لعلاج البرد لأنه سيساعدك على الشعور بالتحسن ويُعجل بالشفاء ، ذلك لأن الخصائص المضادة للالتهابات تمنع البروتينات في الجسم المسؤولة عن الالتهاب.

شاي الزنجبيل يُقوي جهاز المناعة، من ثم يحد من خطر الإصابة بنزلات البرد أو الالتهابات الفيروسية في المستقبل.

الصورة من موقع istockphoto

4. شاي جذور عرق السوس

قد لا يكون شاي جذر عرق السوس مناسبًا للجميع - إما أن تحب نكهته أو لا تحبها - ولكن هناك شيء يتفق عليه الجميع وهو حقيقة أنه علاج رائع لالتهاب الحلق. ذلك لأن شاي جذر عرق السوس يحتوي على مواد طاردة للبلغم ما يحد من السعال ويسرع الشفاء من نزلة البرد عمومًا.

يعمل شاي جذر عرق السوس أيضًا على تحسين قدرة الجسم على محاربة التهابات الجهاز التنفسي من خلال تعزيز جهاز المناعة، كما أنه يساعد على تخفيف الألم وتقليل الشعور التوتر.

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المصدر: The health