أسباب تخلخل الأسنان الدائمة عند البالغين

بيروت - نادين محمد - ليس الأطفال فقط هم من يتعرضون لتخلخل الأسنان، البالغين أيضًا قد يكونوا عرضة لذلك، وتعود الأسباب إلى إلى أمراض اللثة أو الفم عموما.

تخلخل الأسنان قد لا يكون بسبب الشيخوخة بينما البعض ربما يعاني من هذه المشكلة منذ الثلاثينات من العمر، وبالطبع كما هو معروفًا فإن الأسنان الدائمة لن تعود مجددًا حتى جراحات زرع الأسنان ربما لا تناسب الجميع، لاسيما هؤلاء الذين يعانون بالفعل من أمراض اللثة.

أسباب تساقط الأسنان عند البالغين

1. الارتطام بجسم صلب

إذا تعرضت لسقوط كبير أو إصابة أثناء اللعب أو أي حوادث أخرى ، يمكن أن تحدث صدمة الأسنان ، مما يؤدي إلى فقدان الأسنان.

2. أمراض اللثة

الصورة من موقع istockphoto

التهاب دواعم السن هو عدوى بكتيرية تصيب اللثة والأنسجة الرخوة والعظام المحيطة بأسنانكِ. يمكن أن تتسبب هذه الحالة في انحسار اللثة وتخلخل أسنانك الدائمة. تشمل الأعراض الأخرى لأمراض اللثة: اللثة الحمراء ، تورم ونزيف ، وزيادة في احتجاز الطعام ، ورائحة الفم الكريهة. كل هذا يمكن أن يكون له تأثير ضار على صحة الفم بشكل عام ويؤدي إلى فقدان الأسنان على المدى الطويل.

3. الإجهاد

كثيرًا ما يقوم بعض الأشخاص بالضغط على أسنانهم عند الشعور بالتوتر. تُعرف هذه الحالة باسم صرير الأسنان ، ويمكن أن تتسبب في فقدان أسنانك بمرور الوقت. العض المستمر يمكن أن يؤثر على الأنسجة الداعمة للأسنان.

الصورة من موقع istockphoto

4. الحمل وانقطاع الطمث

التغيرات في هرموناتك (الاستروجين والبروجسترون) أثناء الحمل أو انقطاع الطمث يمكن أن تؤثر أيضًا على صحة أسنانكِ بشكل سلبي.

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5. الأدوية

قد تزيد بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب مثل إلى صعوبة امتصاص الجسم للكالسيوم. عندما يتم تناول هذه الأدوية بانتظام على مدى فترة طويلة من الزمن ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضعف الأسنان وتفككها.

6. الأمراض

الصورة من موقع istockphoto

يمكن أن تؤدي بعض الأمراض مثل مرض السكري وهشاشة العظام إلى تفاقم أمراض اللثة التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الأسنان.

نصائح لإصلاح الأسنان المخلخلة

لا يوجد علاج واحد فقط لإصلاح الأسنان المتخلخلة. يعتمد ذلك على شدة المشكلة ومدة تشخيصها مبكرًا.

1. التجبير

إذا كان السن مرتخيًا بسبب الإصابة بالتهابات اللثة، فقد يحاول طبيب أسنانك تجبير السن. يوضح الخبير أن التجبير يتضمن ربط السن المفكك بالأسنان المحيطة للمساعدة في عدم تساقطه.

2. التنظيف العميق

إذا كان سوء نظافة الأسنان أو أمراض اللثة هو سبب تخلخل الأسنان ، فقد يقترح عليك طبيب الأسنان أن تقومي بالتنظيف العميق. أثناء التنظيف العميق ، يقوم أخصائي صحة الأسنان بإزالة العدوى التي نمت في خط اللثة. بمجرد إزالة العدوى ، قد تلتئم اللثة وتضيق حول السن.

الصورة من موقع istockphoto

العلاجات الجراحية

1. ترقيع الأنسجة والعظام

يتضمن وضع العظام الاصطناعية أو الطبيعية حول الجذر الضعيف للمساعدة في تجديد أنسجة العظام واللثة الجديدة.

2. تجديد الأنسجة الموجهة

يستخدم أغشية لتجديد الأنسجة التي تلفها التهاب اللثة المحيطة بالسن.

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المصدر : medical news today