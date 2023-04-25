شكرا لقرائتكم خبر عن 8 علاجات تكميلية لمرض كرون.. منها العلاج بالإبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يمكن لأي علاج لمرض كرون أن يخفف من أعراض كل شخص طوال الوقت. ربما يكون هذا أحد أسباب لجوء أكثر من نصف المصابين بمرض التهاب الأمعاء (IBD) ، بما في ذلك مرض كرون ، إلى الطب التكميلي والبديل لتعزيز صحتهم أو إدارة أعراضهم ، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

إليك 10 علاجات لتجربتها.

1 - يوجا

اليوجا تساعد في الغالب الأشخاص المصابين بداء كرون على التعامل مع التوتر وهناك بعض الدراسات على الأشخاص المصابين بالتهاب القولون التقرحي والتي أظهرت أن اليوغا تحسن الصحة وتقلل من التوتر والاكتئاب". "ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات ، لا سيما في كرون."

2 - شاي البابونج

يستخدم شاي البابونج لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الغازات والإسهال ، وفقًا للمركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية والتأثيرات المهدئة لشاي البابونج خفيفة للغاية أيضًا ، لذا يمكنك شربه في أي وقت من اليوم دون خوف من النوم و"البابونج مفيد بشكل خاص في تبديد الغازات وتهدئة المعدة وإرخاء العضلات التي تنقل الطعام عبر الأمعاء".

3 – مرق العظام

كوب من المرق الدافئ لا يجعلك تشعر بالتحسن عندما تكون مريضًا فحسب - بل له فوائد حقيقية. وجدت دراسة نُشرت في عام 2021 أن مرق العظام يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات ويمكن أن يقلل استهلاكه من أعراض التهاب القولون التقرحي ومرض التهاب الأمعاء. تشير الأبحاث الأولية إلى أن بروتين الكولاجين الموجود في مرق العظام يمكن أن يعزز أيضًا الشفاء في بطانة الغشاء المخاطي للأمعاء ، والتي غالبًا ما يتم اختراقها أثناء توهج كرون.

4 - العلاج بالإبر

قد تكون الممارسة القديمة للوخز بالإبر مفيدة للأشخاص المصابين بمرض كرون" . "غالبًا ما تكون الصلة بين العقل والجسم في مرض كرون واضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى مهمة ، ويمكن أن يساعد الوخز بالإبر في ذلك." ثبت أن الوخز بالإبر ، خاصة عند دمجه مع الكى ، وهو علاج يتضمن حرق الأعشاب على أجزاء مستهدفة من الجسم ، يحسن نوعية الحياة للأشخاص المصابين بمرض كرون .

5 - تركيز كامل للذهن

يمكن أن تساعدك ممارسة اليقظة على التحكم في قلقك وتحسين نوعية حياتك. بالإضافة إلى ذلك ، قد يساعد في خفض مستويات الالتهاب لدى الأشخاص المصابين بمرض كرون.