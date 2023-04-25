شكرا لقرائتكم خبر عن ما مستويات السكر في الدم الطبيعية.. تعرف على المدى والعلاجات للتحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تذبذب مستويات السكر في الدم وظهور مرض السكري من أكثر المشكلات انتشارًا هذه الأيام، يُنصح الأشخاص في كثير من الأحيان باتباع أسلوب حياة صحي والعناية بعاداتهم الغذائية من أجل الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة والسيطرة على مرض السكري، حيث السكر والسكري والأنسولين هي الكلمات التي سمعنا عنها جميعًا وغالبًا ما نسمع المهنيين الطبيين يستخدمون مصطلحات مثل مستويات السكر المرتفعة والمنخفضة في الدم.

ما هو مرض السكر؟

وفقا لموقع " OnlyMyHealth" هو مرض شائع يحدث بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، حيث يعتبر جلوكوز الدم هذا المصدر الرئيسي للطاقة لجسمنا المستخرج من الطعام الذي نستهلكه، الجلوكوز هو الشيء المسؤول عن توفير الطاقة للخلايا والتي يتم استخدامها بعد ذلك لإصلاح وتشكيل أعضاء مختلفة بما في ذلك العضلات والأنسجة إلى جانب كونها الغذاء الرئيسي للدماغ وبالتالي التحكم في عمل الدماغ أيضًا، يمكن أن يؤدي انخفاض أو ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى مشاكل مختلفة.

مرض السكري هو مصطلح يستخدم لوصف ارتفاع مستويات السكر في الدم ويمكن تصنيفه أيضًا إلى النوع 1 والنوع 2 من مرض السكري. عندما يكون مرض السكري من الأمراض المزمنة ، فإن شدته تعتمد على ارتفاع مستويات السكر في الدم. بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض السكري هي-

زيادة العطش

زيادة الشهية

تعب

فقدان الوزن غير المبرر

كثرة التبول

رؤية مشوشة

عدوى متكررة

عندما تكون هذه مجرد بعض الأعراض الأولية لارتفاع مستويات السكر في الدم أو مرض السكري ، يمكن أن تؤدي هذه الحالة في الواقع إلى مضاعفات مختلفة مثل أمراض الشبكية وفقدان البصر وأمراض الكلى وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وتلف الأعصاب وأمراض القلب والأوعية الدموية .

ما هو نقص السكر في الدم؟

نقص السكر في الدم هو حالة تحدث عندما يكون هناك انخفاض مفاجئ في مستويات السكر في الدم وهو المصدر الرئيسي للطاقة للجسم وهو أمر يعتمد عليه عمل الدماغ والجهاز العصبي.

حيث تكون هذه الحالة خطيرة للغاية وتتطلب علاجًا فوريًا. يتطلب علاج هذه الحالة إعادة مستويات السكر في الدم إلى وضعها الطبيعي بسرعة كبيرة بمساعدة المواد الغذائية أو المشروبات أو الأدوية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر. حيث تتشابه أعراض نقص السكر في الدم مع أعراض مرض السكري مثل

التهيج

جوع

قلق

التعرق

جلد شاحب

تعب

سرعة ضربات القلب

اهتزاز

بعض عوامل الخطر المرتبطة بحالة نقص السكر في الدم هي الدوخة والنوبات والإصابات وفقدان الوعي وفي بعض الحالات يمكن أن تؤدي إلى وفاة شخص.

ما هو معدل السكر في الدم الطبيعي؟

كما هو الحال الآن، نحن ندرك جيدًا أنه لا يوجد فائض أو نقص في أي شيء مفيد لصحتنا ، وبالتالي يجب استهلاك كل شيء باعتدال. مع ذلك ، يحتاج المرء إلى معرفة النطاق الطبيعي لمستويات السكر في الدم بحيث يمكن الكشف المبكر عن المشكلة عن طريق مراقبة مستويات السكر في الدم بشكل منتظم.

يمكنك الرجوع إلى الجدول أدناه للتحقق مما إذا كانت مستويات السكر في الدم لديك قد انخفضت إلى المعدل الطبيعي أو هل تحتاج إلى طلب المساعدة الطبية بسبب ارتفاع أو انخفاض مستويات السكر في الدم.

علاجات للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة

مجرد معرفة النطاق الطبيعي لمستوى السكر في الدم والمضاعفات الناجمة عن ارتفاع وانخفاض هذه المستويات لا يكفي ، يجب أن يكون المرء على دراية بطرق إدارتها من أجل عيش حياة صحية وخالية من الأمراض. فيما يلي بعض العلاجات التي يمكنك اختيارها للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

تمرين منتظم

حمية متوازنة

أسلوب حياة نشط

السيطرة على جزء

ترطيب

إدارة مستويات التوتر

إدارة تناول الكربوهيدرات

مراقبة مستويات السكر في الدم