شكرا لقرائتكم خبر عن مرض الاضطرابات الهضمية.. 5 بدائل خالية من الجلوتين للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تزايد الوعي بعدم تحمل الجلوتين والأمراض المرتبطة به ، تحول الناس إلى بدائل أخرى لصنع الخبز خاصة مرضى الاضطرابات الهضمية باستخدام مكونات خالية من الجلوتين الموجود في القمح والذى يسبب نوع من الحساسية لهؤلاء المرضى.

من آلام البطن والإسهال والإمساك إلى الانتفاخ والتعب وضباب الدماغ ، يمكن أن يسبب عدم تحمل الغلوتين العديد من المشكلات في الجسم، ووفقا لموقع " healthline" يمكن أن يساعد إجراء اختبار الحساسية IgG في اكتشاف حساسية الجلوتين أو المشكلات الصحية الأخرى ذات الصلة ؛ ومن ثم فإن تثبيت عملية العلاج وتحديد خطة النظام الغذائي لهما أهمية قصوى.

بدائل خالية من الجلوتين

الجلوتين هو بروتين موجود بشكل طبيعي في بعض الحبوب بما في ذلك القمح والشعير ومشتقاتها أو المنتجات الملوثة، يعمل كموثق يحافظ على الأطعمة سليمة ويمنحها تأثيرًا مرنًا، ومع ذلك ، فإن الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الغلوتين أو مرض الاضطرابات الهضمية لا يستجيبون جيدًا للأطعمة الغنية بالجلوتين ، والتي يمكن أن تؤثر على صحة الجهاز الهضمي.

بسبب زيادة حالات مرض الاضطرابات الهضمية وحساسية الغلوتين ، كان هناك ارتفاع في الخيارات الخالية من الغلوتين المتاحة في السوق، دعونا نلقي نظرة عليهم.

الحبوب الكاذبة

الحبوب الكاذبة هي مجموعة من الحبوب الخالية من الجلوتين والتي لها قيمة غذائية عالية، وتشمل هذه بذور الراجيرا (بذور القطيفة) وكوتو (الحنطة السوداء)، يمكن أن تكون هذه الحبوب خيارات رائعة لمراقبي الوزن. خاصة أولئك الذين استبعدوا القمح من نظامهم الغذائي.

طحين الحمص

دقيق الحمص خالي من الجلوتين بشكل طبيعي، يُعرف أيضًا باسم دقيق الحمص ، أو دقيق الحمص ، ويقال إنه بديل رائع لدقيق القمح المكرر ، لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية.

دقيق اللوز

دقيق اللوز هو بديل رائع خالٍ من الجلوتين لدقيق القمح، غني بالعديد من العناصر الغذائية بما في ذلك فيتامين هـ ومضادات الأكسدة، يقلل من مخاطر بعض المشاكل الصحية الخطيرة.

دقيق جوز الهند

ليس دقيق جوز الهند خاليًا من الحبوب فحسب، بل إنه أيضًا خالي من الغلوتين. وهو مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين والذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية. من ناحية التغذية ، فإن دقيق جوز الهند غني بالألياف ومصدر غني للبروتين أيضًا.