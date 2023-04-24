شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب الذقن بعد الحلاقة.. اعرف أعرضه وعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف دراسة حديثة نشرها موقع اكسبريس البريطاني أن السبب فى التهاب الذقن بعد الحلاقة هو احتكاك الجلد مع الموس وترك المسام مفتوحة بعد إزالة الشعر ، والتى تسببها الحلاقة ، موضحا أن أبرز الأعراض هى:

أضافت الدراسة أن أعراض التهاب ماب عد الحلاقة تبدو كطفح جلدي، يصاحبها إحساس خفيف بالحرق.

أسباب احتاك الجلد:

نقص الترطيب، أو استخدام شفرة غير حادة مع الضغط الشديد على الجلد، أو في بعض الحالات البكتيريا المتقيحة في ماكينة حلاقة قديمة.



أن علاج حبوب الذقن عند الرجال بعد الحلاقه لابد أن يستخدم بعناية ، مع عدم الإهمال فى وضعه على الجلد حتى لا تتطور الالتهابات لخروج جروح منها أو ترك علامات على الوجه ، خاصة لدى أصحاب البشرة الدهنية والحساسة .

1 تجفيف البشرة جيدا بفوطة ذات ملمس ناعم .

2 وضع كريم مرطب أو الكولونيا .

3 وضع تركيبة مكونة من " حمض اليويريك أسيد4 ، وريزروسين 3 ، وكحول 100 .

أن فوائد " الكولونيا " هى التطهير لأى جراثيم بعد إزالة الشعر ، ويليها فوائد هذة التركيبة المميزة والتى تساهم فى منع انتشار الحبوب فى الوجه بعد الحلاقة ، وإزالة أى التهابات .