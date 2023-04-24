شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية اكتشاف الصدفية المعكوسة.. اعرف طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصدفية المعكوسة هي نوع مؤلم وصعب من الصدفية تتشكل في ثنايا جلد الجسم ، مثل الإبطين والأعضاء التناسلية وتحت الثديين أو الأرداف. لأن طيات الجلد هذه تسمى الثنيات ، فإنها تُعرف أيضًا باسم الصدفية العاطفية، هذا النوع من الصدفية هو الصدفية اللويحية الأكثر شيوعًا ، والتي تحدث على الأسطح الخارجية الباسطة للجسم ، مثل الركبتين والمرفقين، والصدفية ، بشكل عام ، هي حالة وراثية تنتقل عبر العائلات وفقا لما نشره موقع everydayhealth

وتحدث الصدفية المعكوسة في ما يصل إلى 30 % من الأشخاص المصابين بالصدفية ، وغالبًا ما تصاحب بعض أشكال الحالة الأخرى ، مثل الصدفية اللويحية. وهو أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أو لديهم طيات جلدية عميقة. الأشخاص في منتصف العمر أو كبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بالصدفية العاطفية من الأشخاص الأصغر سنًا.

البداية والأعراض

العلامات الأولى لمرض الصدفية المعكوسة هي بقع من الجلد في طيات الجسم قد تظهر باللون الوردي أو الأحمر على الجلد الفاتح أو البني أو الأرجواني على الجلد الداكن. تميل هذه الآفات إلى أن تكون لامعة وناعمة - تمنع رطوبة المنطقة المصابة تطور قشور الجلد الجافة المصاحبة لأنواع أخرى من الصدفية .

يمكن أن تكون الصدفية المعكوسة من أكثر أشكال المرض إيلامًا وتهيجًا ، نظرًا لموقع الآفات حول الأعضاء التناسلية والإبطين وتحت الثديين والأرداف. يصبح الجلد المصاب رقيقًا جدًا ، ويزداد تهيجًا بسبب التعرق وفرك الجلد بنفسه. في بعض الأحيان ، ينفتح تجعد في وسط آفة الصدفية العكسية ، مما يؤدي إلى احتمال حدوث نزيف أو عدوى.

تشمل علاجات الصدفية العكسية أو العاطفية ما يلي:

الكورتيكوستيرويدات تعمل هذه الأدوية الموضعية على تثبيط جهاز المناعة وتقليل الالتهاب ، ولكنها يمكن أن تسبب أيضًا ترقق الجلد ويجب استخدامها بعناية على الجلد الرقيق الموجود بالفعل في طيات الجلد.

قطران الفحم : يأتي هذا العامل المهدئ في شكل مواد هلامية أو مراهم يمكن وضعها على الآفات. كما أنه متوفر كسائل يمكن إضافته إلى ماء الاستحمام للمساعدة في تخفيف الأعراض.

العلاج بالضوء ، يتضمن تعريض الآفات للأشعة فوق البنفسجية ، إما من خلال ضوء الشمس الطبيعي أو عن طريق قضاء الوقت تحت مصباح الشمس. قد يوصف لك دواء لمرافقة العلاج بالضوء لتعزيز استجابة الجسم.