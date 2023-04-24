شكرا لقرائتكم خبر عن ما الكيس البشراني "الخراجات الدهنية"؟.. اعرف العلاج والوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكيسات الدهنية عبارة عن نتوءات بطيئة النمو تحت الجلد يمكن أن تظهر على الأذنين أو فروة الرأس أو الوجه أو الجذع أو الظهر أو منطقة الفخذ - عادة ما تكون غير ضارة. وعلى الرغم من أنها قد تكون مزعجة (أو قبيحة المظهر) ، إلا أنها ليست سرطانية. وفقا لما نشره موقع everydayhealth

وتحدث الخراجات الدهنية الحقيقية بسبب الغدد التي تفرز المادة الدهنية (الزهم) التي تساعد على تليين بشرتك وشعرك ، وهي ليست شائعة مثل الأكياس التي تحدث عندما تتراكم خلايا الجلد تحت الجلد بدلاً من أن تتساقط من سطحه.

علامات وأعراض الكيس البشراني

يمكن أن تكون هذه الأكياس على شكل قبة بحجم حبة البازلاء ، أو تنمو لبضع بوصات أو أكبر. إنها تنمو ببطء شديد وهي ليست مؤلمة. إذا لمستهم ، يجب أن تكون قادرًا على تحريكهم. غالبًا ما يكون لديهم نقطة سوداء مركزية صغيرة ، أو نقطة سوداء .

ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، يمكن أن تصبح ملتهبة أو مصابة أو تتمزق فجأة ، مما قد يزيد من خطر الإصابة (المزيد حول ذلك لاحقًا). في بعض الأحيان ، تحدث في مكان متهيج باستمرار ، مثل كيس على رقبتك يحتك بالرقبة ، أو كيس على ظهرك تحت حزام حمالة الصدر.

كيف يتم تشخيص الكيس البشراني؟

عادة ، يمكن لطبيبك تشخيص الكيس الدهني عن طريق فحص جلدك ، على الرغم من أنه في بعض الأحيان قد يقوم بإجراء خزعة للتأكد من أنها ليست من أعراض حالة أخرى. قبل الفحص ، من الجيد ملاحظة أي إصابات جلدية حديثة ، والوقت الذي لاحظت فيه الكيس لأول مرة ، وإذا كان لديك أي تكيسات أخرى ، وإذا كان لديك تاريخ عائلي من التكيسات. عادة ما يكون ممارسك العام هو من يقوم بفحصك ، وبعد ذلك قد تتم إحالتك إلى طبيب أمراض جلدية.

الأدوية والخيارات الجراحية

إذا أصبح الكيس ملتهبًا ، يمكن للطبيب حقنه بالستيرويد لتقليل التورم. من ناحية أخرى ، قد تحتاج الأكياس المصابة إلى الاستئصال جراحيًا. يمكن لأطباء الجلد وجراحي التجميل إجراء هذا الإجراء. للقيام بذلك ، سيقوم طبيبك بعمل ثقب صغير وإزالة المحتويات. لكن عادة ما تعود الأكياس بعد الإزالة وستحتاج في النهاية إلى إزالتها جراحيًا مرة أخرى. إذا أصبح الكيس منتفخًا أو مصابًا ، فقد يتم طلب المضادات الحيوية قبل الجراحة. قد تحتاج أيضًا إلى إزالة الأكياس الكبيرة إذا تسببت في تساقط الشعر على فروة الرأس ، أو تتداخل مع الملابس (على سبيل المثال ، إذا كانت قطعة من الملابس تحك الكيس بشكل روتيني ، أو تسبب تهيجًا) ، أو إذا كان الكيس في مكان واضح ، مثل وجه.