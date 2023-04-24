شكرا لقرائتكم خبر عن ما علامات الإصابة بالنوبة القلبية لإنقاذ شخص مصاب حولك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزايد عدد الوفيات بسبب النوبات القلبية بسرعة. وأصبح من الشائع إصابة الناس بأمراض القلب بسبب نمط حياتهم وخياراتهم غير الصحية. لذلك ، نحتاج جميعًا إلى معرفة العلامات والأعراض المبكرة للنوبات القلبية وما يجب تجنبه لإنقاذ حياة الشخص. وبدون علاج لاستعادة تدفق الدم ، يزداد تلف عضلة القلب بمرور الوقت. سواء كنت تعاني من سكتة قلبية مفاجئة أو كنت بصحبة شخص آخر ، فإن الإجراءات الفورية يمكن أن تنقذ الأرواح وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

أعراض النوبة القلبية:

ألم بالصدر

يعد ألم الصدر أحد العلامات المهمة لنوبة قلبية. قد يشعر الشخص بالألم أو الانزعاج أو الضغط أو الامتلاء في منتصف الصدر أو الجانب الأيسر منه. يمكن أن تستمر لفترة قصيرة وتتلاشى ثم قد تظهر مرة أخرى. سبب هذا الألم هو الانسداد الذي يمنع الدم من الوصول إلى عضلة القلب. الراحة لن تجعل الألم يختفي.

ألم في الجزء العلوي من الجسم..

يمكن الشعور بالألم في أحد الذراعين أو كليهما ، وقد ينتشر حتى الكتفين. قد يكون هناك أيضًا ألم في الرقبة أو الظهر أو الأسنان أو الفك.

ضيق في التنفس..

قد يعاني الشخص من صعوبة في التنفس ، والتي يمكن أن تحدث مع أو بدون انزعاج في الصدر.

الشعور بالدوار..

قد يشعر الشخص بالدوار ، والضعف ، والعرق البارد ، أو الإغماء.

يجب ملاحظة أن الأعراض قد تختلف من شخص لآخر حسب شدتها. بصرف النظر عن الأعراض المذكورة أعلاه ، قد تظهر على النساء أعراض غير شائعة مثل الغثيان والقيء والتعب غير المعتاد واضطرابات النوم وعدم الراحة في أمعائهم. يمكن أن تحاكي النوبات القلبية في بعض الأحيان أعراض التهاب المعدة.

ماذا يجب ان تفعل؟

يجب عليك استدعاء سيارة إسعاف على الفور وتقديم المساعدة الطبية للمريض في أقرب وقت ممكن.

لا داعي للذعر واجعل الشخص يجلس أو يستلقي. قم بفك ملابسهم ولا تعطهم أي شيء يأكلونه أو يشربونه باستثناء أدويتهم.

إذا كنت تشك في أن شخصًا ما يتنفس بصعوبة وقد يصاب بنوبة قلبية ، فيجب عليك فحص نبضه. استمع إلى دقات قلبه بوضع أذنك على صدره. إذا لم تجد نبضًا أو أن الشخص يتنفس ، فقد تضطر إلى إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للمريض .

يمكنك إعطاء المريض الأسبرين أو GTN (موسع الأوعية النترات) إذا لم يكن لديهم حساسية من ذلك. يمنع الأسبرين تخثر الدم ويقلل من حجم أي جلطات دموية محتملة.

نصائح للحفاظ على صحة قلبك

يجب الإقلاع عن التدخين لأنه يسبب ارتفاع ضغط الدم ويؤدي إلى قصور القلب. يجب عليك أيضًا تجنب التعرض للدخان غير المباشر.

حافظ على نظام غذائي صحي وتناول الأطعمة التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، فيجب عليك إجراء تغييرات لخفضه لأنه قد يؤدي إلى نوبة قلبية.

لا تنس أهمية ممارسة الرياضة لتحسين صحتك العامة. تمرن يوميًا أو انخرط في أنشطة بدنية.

يجب أن تحافظ على وزن صحي وتتحكم في مرض السكري.

تجنب الإفراط في شرب الكحوليات لأنها ترفع ضغط الدم وتزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب.