شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب قد تؤدي إلى زيادة الوزن على الرغم من محاولتك لفقدانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أوقات لا تكون فيها قادرًا على إنقاص الوزن على الرغم من محاولتك الجادة، سواء كانت ممارسة أو نظام غذائي السيطرة ، عندما يبدو أن لا شيء يعمل ، وفقًا لخبراء الصحة ، يمكن أن يحدث شيء آخر.

يقول خبراء النظام الغذائي وفقا لموقع " timesnownews" مع تقدم العمر قد يكون من الصعب فقدان وزنك كما هو، عدة مرات بسبب التغيرات الهرمونية، ولكنها قد تكون أيضًا إشارة إلى مشكلة طبية أساسية قد ترغب في معالجتها، والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي استشارة الطبيب الخاص بك.

في غضون ذلك ، هناك بعض الأسباب المتعلقة بالصحة والتي قد تكون سببًا لارتفاع مقياس وزنك.

قصور الغدة الدرقية

إذا زاد وزنك وشعرت بأعراض أخرى مثل الإرهاق أو جفاف الجلد أو الشعر الرقيق ، فقد يكون ذلك علامة على قصور الغدة الدرقية ، وهي حالة لا تستطيع فيها الغدة الدرقية على شكل فراشة في رقبتك إنتاج ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية.

وفقًا لجمعية الغدة الدرقية الأمريكية، ستصاب واحدة من كل ثماني نساء باضطراب في الغدة الدرقية خلال حياتها، نظرًا لأن الغدة مسؤولة عن العديد من وظائف الجسم عندما تتوقف عن العمل ، تبدأ العديد من الأعراض في الظهور.

متلازمة تكيس المبايض

متلازمة تكيس المبايض هي اضطراب في الغدد الصماء حيث لا يتم إنتاج الهرمونات الأنثوية مثل الإستروجين والتستوستيرون بشكل صحيح، هذا الخلل يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية، والألم، وحب الشباب، ونمو الوجه، بصرف النظر عن مشاكل الوزن.

على الرغم من عدم وجود علاج لمتلازمة تكيّس المبايض ، يمكن إدارة الحالة بتغيير نمط الحياة وتناول الأدوية.

التوتر والقلق

يمكن أن يتسبب الاكتئاب والتوتر والقلق في إحداث فوضى في جسدك، في كثير من الأحيان ، تفقد شهيتك ولكن في بعض الأحيان يفرط الناس بلا مبالاة في تناول الأطعمة غير الصحية ، كطريقة للتعامل مع مشاعرهم.

ورم في الرحم أو المبيض

إذا كان لديك ورم في الرحم أو المبيض ، فمن المحتمل أن يتطور بداخلك لسنوات، على الرغم من أنها حالة متطرفة، إذا تركت أورام منطقة الحوض الكبيرة دون علاج، يمكن أن تسبب انتفاخًا وتورمًا في بطنك، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية ، بالإضافة إلى زيادة الوزن ، تسبب الأورام أيضًا ألمًا في الظهر ونزيفًا وألمًا في الجماع وإمساكًا.

الأرق

قلة النوم الليلي المناسب يمكن أن تضر بصحتك، بصرف النظر عن العبث بهرمونات تنظيم الجوع ، فإن الأرق أو الأرق يزيد أيضًا من مستويات هرمون الجريلين ، وهو هرمون يخبر جسمك أن الوقت قد حان لتناول الطعام.