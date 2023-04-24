شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الحساسية وأبرز أعراضها وأسبابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الحساسية عندما يبالغ جهازك المناعي فى رد فعله تجاه مواد تسمى مسببات الحساسية، وتشمل مسببات الحساسية الشائعة التى يمكن أن تؤدى إلى تفاعلات الحساسية حبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة وسم النحل، ويعانى الأشخاص أيضًا من حساسية تجاه بعض الأطعمة والأدوية.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealthتختلف أعراض الحساسية حسب نوع المواد المسببة للحساسية.

-التهاب الأنف التحسسي (المعروف باسم حمى القش)، على سبيل المثال يرتبط بالأعراض التالية:

-العطس

-سيلان الأنف

-حكة في العين والأنف والحنجرة

-عيون دامعة

قد يشترك رد الفعل التحسسي الغذائي في بعض الأعراض المذكورة أعلاه ، ولكنه يمكن أن يسبب أيضًا:

-الإسهال والغثيان والقيء

-أكزيما أو حكة في الجلد

-الحساسية المفرطة ، حيث يؤدي تضيق الممرات الهوائية إلى صعوبة أو حتى استحالة التنفس

يمكن أن تسبب حساسية الجلد أو لدغة الحشرات ما يلي:

-احمرار

-تورم

-قشعريرة

-ألم

-مثير للحكة

قد تشمل أعراض حساسية الدواء ما يلي:

-قشعريرة

-صفير

-خفة الرأس

-التقيؤ

-تورم في الوجه أو الحلق

يكون خطر إصابتك بالحساسية أعلى إذا كنت:

-مصاب بالربو

-لديك تاريخ عائلي للإصابة بالربو أو الحساسية

-كان عمرك أقل من 18 عامًا

-يتغلب الأطفال أحيانًا على الحساسية مع تقدمهم في السن كما أنه ليس من غير المألوف أن تختفي الحساسية ثم تعود بعد سنوات.

قد يكون لديك أكثر من حساسية، فالأطفال الذين يعانون من الحساسية الغذائية ، على سبيل المثال ، أكثر عرضة بأربع مرات للإصابة بحالات الحساسية الأخرى ، بما في ذلك الربو.

يرتبط أكثر من 100 جين بالحساسية ، على الرغم من أن جينًا واحدًا أو جينين فقط يؤثران على أي مجموعة سكانية معينة، و تؤثر بعض هذه الجينات على الاستجابة المناعية ؛ البعض الآخر يؤثر على وظائف الرئة والمجرى الهوائي.

ردود الفعل التحسسية..

عادةً ما تكون المواد المسببة للحساسية مواد غير ضارة تؤدي إلى استجابة مناعية وتسبب رد فعل لدى الأشخاص المصابين بالحساسية يحدث رد الفعل التحسسي إذا كان الشخص يستنشق أو يلمس أو يبتلع أو يحقن أو يتلامس بطريقة ما مع مسببات الحساسية يمكن أن تكون ردود الفعل التحسسية خفيفة أو شديدة أو حتى مهددة للحياة.

يعمل الهستامين أيضًا كناقل عصبي في الدماغ ، حيث يرسل الرسائل بين الخلايا. ويلعب دورًا رئيسيًا في العديد من الوظائف الفسيولوجية المختلفة ، مثل إخبار معدتك بإنتاج حمض لهضم الطعام أو المساعدة في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ .

عندما يتفاعل جهازك المناعي مع أحد مسببات الحساسية ، فإنه ينتج جسمًا مضادًا يسمى الجلوبولين المناعي E (IgE). يعد إنتاج IgE جزءًا من محاولة جسمك لتدمير مسببات الحساسية وحماية نفسه. تتمدد أوعيتك الدموية وتصبح متسربة ، لذا فإن خلايا الدم البيضاء التي تقاوم العدوى والمواد الواقية الأخرى تترك الأوعية الدموية لمهاجمة الغازي.

في هذه العملية ، ترسل الأجسام المضادة IgE إشارات إلى الخلايا الأخرى لإطلاق مواد كيميائية معينة ، مثل الهيستامين في الأنسجة المحلية ومجرى الدم. يمكن أن يؤدي الإفراط في إفراز الهيستامين أو الإفراط في إفرازه في الجسم إلى استجابة غير مرغوب فيها تؤدي إلى تهيج الجلد والأنف والحلق والرئة أو ظهور أعراض أكثر حدة من الحساسية المفرطة .

وبهذه الطريقة ، تخلق العملية الوقائية عادةً سلسلة من الأعراض المعروفة للحساسية استجابةً لمسببات الحساسية غير الضارة.