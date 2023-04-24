شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تخس بعد العيد.. تدرب على الأكل ببطء ونظم فترة نومك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قدوم عيد الفطر وكثرة الاحتفالات في جميع دول العالم الإسلامي، تكثره معه أيضا مظاهر الأحتفالات الكثيرة في الأكل والشرب والتى قد تتسبب في زيادة الوزن في أيام قليلة.

بعد شهرًا من الصيام في رمضان يحتاج جسمك إلى التعامل معه بنظام لتجنب مشاكل الجهاز الهضمى وزيادة الوزن من كثرة تناول الطعام، حيث أن الإفراط في تناول الطعام المغري يمكن في الواقع أن يلحق الضرر بجسمك، هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تعمل بجد للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة واستعادة لياقتك.

وفقا لموقع " timesofindia " هناك أشياء معينة يجب أن تضعها في اعتبارك في رحلتك في إنقاص الوزن دون التأثير على احتفالات العيد. يمكن أن تكون هذه النصائح مفيدة أيضًا إذا كنت قد أفرطت بالفعل في تناول السعرات الحرارية العالية والأطعمة المحملة بالملح خلال الاحتفالات.

العلاج بالماء

إذا كنت تحاول مراقبة نظامك الغذائي ، فنحن نقترح عليك شرب كوبين من الماء قبل الجلوس لتناول الطعام لأنه يقلل من تناول الطعام ويقلل أيضًا من الرغبة الشديدة، علاوة على ذلك ، عندما يكون جسمك رطبًا ، يزداد إنفاقك على الطاقة أثناء الراحة مما يعني أنك تحرق السعرات الحرارية بشكل أسرع.

تدرب على الأكل ببطء

هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تتغذى على أطباق شهية تقطر بالزيت والسكر خلال احتفالات العيد، اجعلها نقطة لممارسة ضبط النفس وتناول الطعام ببطء، سوف يساعدك على التعرف على إشارات جسمك عندما تبدأ في الشعور بالشبع، انتبه لهذه الإشارات ولا تفرط في الأكل بمجرد أن تشعر بالشبع.

تناول كميات قليلة على فترات

بعد الصيام لمدة شهر ، يتكيف جسمك مع جدول الصيام وقد لا يكون الانغماس في الأطعمة الغنية بالملح والدهون فكرة حكيمة، بدلاً من ذلك ، يجب أن يبدأ المرء في استهلاك أجزاء أصغر من الطعام وتقليل الفاصل الزمني بين الوجبات، إذا كنت ترغب في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة ، ابدأ بتناول الفواكه والخضروات الطازجة قبل أن تضع يديك على وجبات خفيفة عالية السعرات الحرارية.

ابدأ بالمشي لمدة 30 دقيقة كل يوم

قد لا تكون متحمسًا تمامًا للقيام بتمرين كامل، لا داعي للقلق ، فالمشي لمدة ثلاثين دقيقة يوميًا سيكون مفيدًا أيضًا في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة، يمكن للمرء أيضًا اتباع روتين "المشي أثناء التحدث" للبقاء نشطًا طوال اليوم، بعد ذلك ، يمكنك تضمين تمارين القلب تدريجيًا مثل الجري ونط الحبل في روتينك.

راقب دورة نومك

بالإضافة إلى العمل عن بُعد ، قد يؤدي الاستيقاظ في الصباح الباكر خلال شهر رمضان إلى إبعاد دورة نومك تمامًا عن المسار الصحيح، لا يعرف الكثير من الناس هذا ، ولكن إذا كنت لا تنام جيدًا وتشعر بالحرمان من النوم طوال اليوم ، فقد يؤثر ذلك أيضًا على رحلة إنقاص وزنك.