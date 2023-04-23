شكرا لقرائتكم خبر عن داء السكري.. 7 علامات مبكرة يجب معرفتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث مرض السكري أو ارتفاع نسبة السكر في الدم عند وجود الكثير من السكر في الدم بسبب نقص الأنسولين في الجسم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، ازداد انتشار مرض السكري من النوع 2 بشكل كبير في البلدان على مدى العقود الثلاثة الماضية ، واليوم ، يعاني ما يقرب من 422 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من مرض السكري، يضر أعضائنا الحيوية ، مثل القلب والكلى ، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة، يجب أن تكون على اطلاع على بعض المؤشرات المبكرة لمرض السكري.

الجوع الشديد

وفقا لموقع " OnlyMyHealth"، الجوع الشديد هو علامة مبكرة لمرض السكري لأن الجسم غير قادر على استخدام الجلوكوز في مجرى الدم بشكل فعال، نتيجة لذلك ، يرسل جسم الإنسان إشارات إلى الدماغ بأنه يحتاج إلى المزيد من الطعام ، حتى لو كان قد أكل مؤخرًا، في مرضى السكري ، لا يستطيع الجسم بعد الآن إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو استخدامه بفعالية ، وبالتالي لا يستطيع الجسم تكسير الجلوكوز في الدم واستخدامه للحصول على الطاقة. هذا يسبب الجوع الشديد لأن الجسم يتضور جوعًا ويحتاج إلى المزيد من الطاقة.

فقدان الوزن

يعتبر فقدان الوزن علامة مبكرة على الإصابة بمرض السكري لأن الجسم غير قادر على معالجة الجلوكوز بشكل صحيح ويبدأ في تكسير العضلات والدهون للحصول على الطاقة، عندما يقوم الجسم بتفكيك الدهون ، فإنه يطلق مواد كيميائية تسمى الكيتونات ، والتي يمكن أن تسبب فقدان الوزن. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يتسبب مرض السكري في زيادة العطش والتبول ، مما قد يؤدي إلى الجفاف وفقدان الوزن بشكل أكبر.

التعب

التعب هو علامة مبكرة على مرض السكري لأنه يمكن أن يكون سببه ارتفاع مستويات السكر في الدم، عندما لا يستطيع جسمك استخدام الجلوكوز (السكر) بشكل فعال ، فإنه لا يمتلك طاقة كافية لتزويد جسمك بالطاقة، هذا يمكن أن يؤدي إلى الإرهاق الشديد والتعب، إذا كنت تعاني من الإرهاق، فمن المهم التحدث إلى طبيبك ومراقبة مستويات السكر في الدم.

رؤية مشوشة

تعد الرؤية غير الواضحة علامة مبكرة على الإصابة بمرض السكري لأن المستويات المرتفعة من السكر في الدم يمكن أن تتسبب في سحب السوائل من عدسات العين ، مما يجعل من الصعب التركيز. يمكن أن يؤدي هذا إلى رؤية ضبابية أو مزدوجة، إذا لم يتم علاج مرض السكري ، فقد يتسبب أيضًا في مشاكل أكثر خطورة في العين ، مثل الجلوكوما وإعتام عدسة العين.

بطء التئام الجروح

يعد التئام الجروح البطيء من المضاعفات الشائعة لمرض السكري بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم التي تتلف الأوعية الدموية وتضعف الدورة الدموية، يمكن أن تؤدي مستويات الجلوكوز المرتفعة أيضًا إلى زيادة الالتهاب، مما يؤخر الشفاء، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى تلف الأعصاب وتقليل الإحساس في القدمين، مما يجعل من الصعب ملاحظة وعلاج الجروح البسيطة، كما تضعف قدرة الجسم الطبيعية على محاربة العدوى لدى مرضى السكري ، مما يجعل التئام الجروح أكثر صعوبة.

زيادة العطش والتبول

من العلامات المبكرة لمرض السكري الاضطرار إلى التبول كثيرًا ، خاصةً في الليل. هذا لأن جسمك يحاول التخلص من الجلوكوز غير المستخدم عن طريق البول.