شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة مهمة للتحكم فى ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى نوبة قلبية، حيث يعد ارتفاع ضغط الدم هو أحد أكثر الأمراض شيوعًا فى حين أنه لا توجد طريقة مباشرة لعلاجه تمامًا، ويمكن دائمًا التحكم فى ضغط الدم من خلال الأدوية والنظام الغذائى.

وحسب ما ذكره موقع food، يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا فى إدارته يمكن أن تؤدي بعض الأطعمة إلى تفاقم حالتك، ويمكن أن يساعد بعضها فى تحسينها.

وهناك 4 أطعمة مهمة لضبط ضغط الدم وهى:





- الخضروات الورقية الخضروات الخضراء مثل السبانخ واللفت والخس غنية بالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، ويساعد البوتاسيوم الكلى على التخلص من الصوديوم الزائد وضبط مستوى ضغط الدم.





-الموزالموز غني بالبوتاسيوم ، ويساعد في تنظيم ضغط الدم لذلك ، يمكنك تناول موزة واحدة يوميًا أو حتى إعداد بعض الوصفات منها.





-الشمندر"البنجر"يحتوي على نسبة عالية من أكسيد النيتريك ما يساعد على فتح الأوعية الدموية وتحسين التدفق إذا كنت ترغب فى إضافة جذر الشمندر إلى نظامك الغذائي ، تحقق من وصفة الإفطار الرائعة هذه. -الثوميعتبر الثوم مضاد حيوي ومضاد للفطريات ويزيد أيضًا من أكسيد النيتريك بالإضافة إلى أنه يريح عضلاتك ويوسع الأوعية الدموية مما يساعد على خفض ضغط الدم.