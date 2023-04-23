شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الفول السوداني للتسلية بالعيد.. اعرف فوائده الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفول السودانى غذاء غني بالطاقة والمغذيات، ويوفر جرعة رائعة من العناصر الغذائية المهمة مثل حمض الفوليك والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد، عندما تكون نيئة وغير مملحة، فإنها تحتوي فقط على 3 ملليجرام من الصوديوم، ويعد من أفضل أنواع المكسرات للتسلية في عيد الفطر المبارك، وإليك الفوائد الصحية، وفقًا لما نشره موقع healthshots.

الفوائد الصحية للفول السودانى

1. السوادنى يمدك بطاقة هائلة نظرا لأنه غنى بالفيتامينات والمعادن والمواد الغذائية ومضادات الأكسدة.

2. يساهم فى الحد من الكولسترول الضار وبرفع مستويات الكولسترول النافع لأنه غنى بالأحماض الدهنية غير المشبعة التى تقلل فرص الإصابة بأمراض الشرايين التاجية.

3. غنى بقدر كبير من البروتين يساهم فى تعزيز نمو الجسم وتحسين صحته بشكل عام.

4. الفول السوادنى يحتوى على مضادات أكسدة عديدة تساهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان المعدة، كما أنه يكافح سرطان القولون.

5. غنى بالرسفيراترول، وهى مادة رائعة مضادة للأكسدة تساهم فى مكافحة أمراض القلب والسرطان واضطرابات الجهاز العصبى.

6. الفول السودانى يكافح الإصابة بالسكتة الدماغية عن طريق تعزيز إفراز أكسيد النيتريك.

7. السودانى يحميك من الإصابة بشيخوخة البشرة المبكرة لأنه غنى بفيتامين "هـ" الذى يعد من أقوى مضادات الأكسدة.

8. تناول حفنة من الفول السودانى أسبوعيا يحد من خطر الإصابة بحصوات الكلى بنسبة 25%.

9. تناول السودانى يعزز خصوبة السيدات ويرفع فرص حدوث الحمل ويقلل فرص الإصابة بتشوهات الأجنة.

10. يساهم السودانى فى تنظيم مستويات السكر بالدم ومنع الارتفاع الملحوظ فى نسب الجلوكوز بالدم.