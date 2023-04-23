شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة مهدئة للأمعاء للأشخاص المصابين بمرض كرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر مرض كرون على كل شخص بشكل مختلف، ما يعني أنه لا توجد قواعد صارمة وسريعة حول الأطعمة التي يجب تناولها أو تجنبها، وأفضل طريقة لدعم نظام Crohn الغذائي هي تقييم تجربتك الخاصة مع بعض الأطعمة، ولتحديد الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض كرون لديك، قم بتتبع وجباتك في يوميات الطعام، ثم ابدأ في التخلص من الأطعمة التي لا يمكنك تحملها، بعد ذلك، ابحث عن الأطعمة الغنية بالمغذيات التي يمكنك هضمها بسهولة. وفقا لما نشره موقع everydayhealth

الأطعمة المهدئة للأمعاء دقيق الشوفان

يعتبر دقيق الشوفان مصدرًا جيدًا للألياف القابلة للذوبان، والتي قد تساعد في تقليل الإسهال عن طريق امتصاص الماء في الأمعاء وتأخير إفراغ الأمعاء، كما يقول كيرين جيلبرت، مؤسس ورئيس شركة Decision Nutrition

فيليه سلمون

"يحتوي السلمون على أحماض أوميغا 3 الدهنية ، والتي تساعد في تقليل الالتهاب". وتضيف أن هذه السمكة الدهنية تحتوي أيضًا على البوتاسيوم ، مما يساعد جسمك على الحفاظ على توازن السوائل عندما يكون لديك الاعراض من السهل أيضًا صنع السلمون ويمكن تحضيره بعدة طرق ، بما في ذلك المشوي أو المسلوق أو المشوي أو المخبوز. فقط كن حذرًا عند إضافة الصلصات التي قد تحتوي على مكونات يصعب هضمها أو يمكن أن تسبب تهيجًا ، مثل السكر أو بعض التوابل.

بطاطس مهروسة

قد تكون البطاطس المهروسة طعامًا سهل التقديم بعد الشعور بالاعراض ، وفقًا لمركز أمراض الأمعاء الالتهابية في مركز سان فرانسيسكو الطبي بجامعة كاليفورنيا . يمكنك أيضًا تجربة خبز البطاطس أو سلقها ، لكن احرص على تجنب القشرة التي يصعب هضمها لأنها تحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان. جرب إقران البطاطس منزوعة الجلد مع السلمون على العشاء.

أفوكادو

الأفوكادو مليء بالدهون الصحية وفيتامينات ب وفيتامين هـ . تحتوي على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان ولكنها أسهل في الهضم بشكل عام من العديد من مصادر الألياف الأخرى.

عصائر خضار طازجة

تعد الخضراوات مصدرًا مهمًا لمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن ، لكن العديد من الخضروات تحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان ، مما يجعلها صعبة الهضم. ولا يزال بإمكانك الحصول على معظم الفوائد الغذائية للخضروات عن طريق صنع عصير خضروات طازج في المنزل. تتم إزالة الألياف القاسية غير القابلة للهضم ، ولكن تبقى الفيتامينات والمعادن. جرب عصر الجزر والبنجر والتفاح والخضروات الورقية وغيرها من المنتجات الطازجة.

البيض المسلوق

عندما يكون لديك التهاب أو تتعافى من الأعراض، فقد تحتاج إلى بروتين إضافي. تحتوي البروتينات الحيوانية على أحماض أمينية يستخدمها الجسم لأداء عدد من الوظائف، بما في ذلك نمو الخلايا وإصلاح الأنسجة.

صدور دجاج مشوية

خيار البروتين الجيد الآخر هو الدجاج منزوع الجلد، لأن البروتينات الأخرى، مثل اللحوم الحمراء ، غنية بالدهون ويصعب هضمها. عند تحضير الدجاج ، احذر من المخللات التي قد تحتوي على بهارات أو سكريات يصعب هضمها.

زبادي

يعد نقص الكالسيوم مصدر قلق مشترك للأشخاص المصابين بداء كرون. للوفاء بالقيمة اليومية الموصى بها (حوالي 1000 ملليجرام للبالغين)، استهدف تناول ثلاث إلى أربع حصص من الأطعمة الغنية بالكالسيوم يوميًا