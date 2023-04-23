شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحسن نومك إذا كنت تعاني من مرض السكري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت دراسة نشرت في في مجلة Acta Diabetologica أن النوم المضطرب والاستيقاظ في كثير من الأحيان في منتصف الليل مرتبطان بتدهور مستويات الرعاية الذاتية لمرض السكري.

ووجدت دراسة نُشرت في يوليو 2020 في مجلة Diabetologia أن النوم أقل أو أكثر من 7 ساعات في اليوم كان مرتبطًا بخطر أكبر للوفاة المبكرة وفقا لما نشره موقع everydayhealth

إليك بعض النصائح للحصول على نوم أفضل مع مرض السكري من النوع 2.

اضبط وقت النوم والاستيقاظ.

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التمارين

نظافة غرفتك

ابحث عن روتين الاسترخاء الخاص بك.

خذ حمامًا دافئًا، أو مارس روتينًا مريحًا للعناية بالبشرة، أو اقرأ كتابًا، أو اكتب في مفكرة - أيًا كان ما يساعدك على الاستعداد للنوم. يمكن أن يلعب الاحتفاظ بدفتر يوميات الحالة المزاجية (الكتابة عن مشاعرك وعواطفك) دورًا في تقليل القلق المحيط بالحالات المزمنة مثل مرض السكري، وفقًا لـ ADA .

تجنب الكافيين قبل النوم بثماني ساعات على الأقل، لأنه يمكن أن يقلل من جودة النوم.

تجنب تناول وجبة ثقيلة.