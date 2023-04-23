شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب مختلفة لظهور قشرة الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قشرة الشعر من أبرز المشاكل التى تعانى منها الفتيات وتسبب لهن الاحراج والتوتر ، وقد يعانى الرجال أيضا من قشرة الشعر وحسب ما ذكره موقع henryford فأن هناك أسباب مختلفة لظهور قشرة الشعر والحكة المستمرة وهى: أسباب ظهور قشرة الشعر كانت بشرتك جافة الجلد الجاف هو أحد أكثر أسباب قشرة الرأس شيوعًا ولسوء الحظ ، إذا كان هذا هو أصل قشرة الرأس ، فقد تلاحظ أنها تزداد سوءًا في هذا الوقت من العام.

أسباب ظهور قشرة الشعر كانت بشرتك جافة الجلد الجاف هو أحد أكثر أسباب قشرة الرأس شيوعًا ولسوء الحظ ، إذا كان هذا هو أصل قشرة الرأس ، فقد تلاحظ أنها تزداد سوءًا في هذا الوقت من العام.

إذا كانت البشرة الجافة هي التي تسبب قشرة الرأس، فمن الأسهل معرفة ذلك حيث من المرجح أن تكون أماكن أخرى في جسمك جافة أيضًا، وخلال أشهر البرد، تصبح البشرة أكثر جفافاً ولهذا السبب يميل الناس إلى ملاحظة المزيد من قشرة الرأس في هذا الوقت.



لذلك ينصح باستخدام مواد طبية خالية من المواد الكيماوية وتحتوى على مواد مرطبة لترطيب الجلد والشعر.

إهمال غسل الشعر بالشامبوعلى الرغم من أنه يبدو غير صحي إلا أن عدم استخدام الشامبو الكافي قد يكون سبب ظهور قشرة الرأس عندما لا تستخدم الشامبو بشكل كافٍ ، تتراكم الزيوت على الجلد ويمكن أن تسبب قشرة الرأس، لذلك قد يساعد استخدام شامبو طبي عدة مرات أسبوعيًا في منع تراكمها.

لديك حساسيةمن العشب إلى الفول السوداني ، يعاني الناس من حساسية تجاه مجموعة متنوعة من المواد. هل يمكن أن تكون الحساسية تجاه منتجات العناية بالشعر هي السبب في قشور شعرك؟ بالتأكيد يمكن ، إذا لاحظت أي نوع من تهيج فروة الرأس مثل الحكة أو الألم بعد استخدام منتج معين ، فقد يكون ذلك بسبب الحساسية لديك، فيجب عليك التوقف عن استخدام المنتج المشتبه به لديك حالة طبيةالتهاب الجلد الدهني هو حالة طبية مزمنة لا تصيب فروة الرأس فحسب ، بل تؤثر أيضًا على مناطق أخرى من الجسم حيث توجد الغدد الدهنية،و تتميز هذه الحالة بقشرة الرأس وكذلك احمرار فروة الرأس يبدو مشابهًا لأمراض الجلد الشائعة الأخرى مثل الصدفية أو الأكزيما أو حتى تفاعل الحساسية.