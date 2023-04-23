شكرا لقرائتكم خبر عن هتقوى مناعتك وعضلاتك.. اعرف فوائد اليوجا على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اليوجا من أبرز أنواع الرياضات التي تعمل على تعزيز صحة الجسم الجسدية والنفسية، حيث إنها تساعد على محاربة الاكتئاب والتوتر.



وحسب ما ذكره موقعhelthy فأن هناك فوائد مذهلة لليوجا وهى:

1: تقوى عضلاتك ولياقتك البدنيةتعتبر رياضة اليوجا واحدة من الرياضات التي يفضلها الكثيرون كما ان لها فوائد عديدة ومنها تعزيز صحة العضلات والمفاصل وتحسن القوة البدنية وتزيل السموم من الجسم.

2: هتقلل وزنك ممارسة اليوجا بانتظام من الممكن أن تساعدك على إنقاص وزنك والتخلص من الدهون وترهلات الجسم، لذلك ينصح مرضى السمنة بتمارين اليوجا.

3:هتقلل التوتر والقلقتلعب اليوجا دور كبير في تعزيز الصحة النفسية وتشعرك بالسلام النفسى وتخلصك من التوتر والقلق الزائد، حيث تستخدم في بعض الأحيان في جلسات العلاج النفسى.

4: اليوجا تعزز المناعةلتمارين اليوجا دور كبير في تعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الأمراض والفيروسات حيث تساعد وضعيات اليوجا على تدليك الأعضاء وتقوية العضلات بينما تعمل تقنيات التنفس والتأمل على التخلص من التوتر وتحسين المناعة.

5:تقلل الالتهابات وتسكن الألمأثبتت بعض الأبحاث أن اليوجا تساعد على تسكين الألم والحد من الالتهاب، حيث تعد الالتهابات رد فعل مناعي طبيعي من الجسم، لكن يمكن أن تؤدي الالتهابات المزمنة إلى أمراض مثل: أمراض القلب والسكر والسرطان.