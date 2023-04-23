شكرا لقرائتكم خبر عن طرق لتقليل العرق الزائد فى فصل الصيف.. أبرزها التخلي عن الطعام الحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني الكثير من الأفراد في فصل الصيف من زيادة العرق نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والشمس فوق رأسنا، وزيادة شرب المياة والسوائل الباردة أيضًا، وكل هذا يزيد من التعرق والرائحة الكريهة ما يترتب عليه شعور الأشخاص بالضيق.

كشفت بعض الدراسات الجديدة عن أن هناك اطعمة ومشروبات تزيد أيضًا من مسألة العرق، تحت الإبط والقدمين، وذلك وفقًا لما نشره موقع food.ndtv.

قال الدكتور Lovneet Batra خبير التغذية أن الكافيين الموجود في القهوة يحفز الغدد الكظرية ويتسبب في زيادة تعرق راحة اليد والقدمين وتحت الإبطين، موضحًا اختيار بعض المشروبات واتباع بعض النصائح المفيدة لمعالجة العرق المفرط الذي يجعل موسم الصيف مزعجًا بالنسبة لنا.

نصائح لتقليل العرق خلال الصيف

1. اشرب المزيد من السوائل

ينصح دائمًا بتناول المزيد من السوائل خلال الصيف لتعويض الماء الذي يفقده جسمك من خلال العرق. لست مضطرًا بالضرورة إلى شرب الماء فقط ، ويمكنك أيضًا تناول المشروبات الباردة ،هذا سيمنع الجفاف ويحافظ على برودة الجسم.

2. تناول الإسبريسو بكمية قليلة

فنجان القهوة ضروري أحيانًا للاستيقاظ. لكن من المهم أن تستهلكها باعتدال. يوضح اختصاصي التغذية على أن الكافيين الموجود في القهوة يحفز الغدد الكظرية ويتسبب في التعرق .

3. التخلي عن الطعام الحار

يمكنك أيضًا محاولة تقليل التوابل في الكاري وتجنب إضافة المزيد من الفلفل الأخضر. يتسبب تناول الطعام الحار في التعرق لأن الجسم يتفاعل معه بنفس الطريقة التي يستجيب بها لأي شكل آخر من أشكال الحرارة.

4. استخدم مضاد التعرق

صُممت مضادات التعرق خصيصًا لتقليل العرق ، وبالتالي يمكن أن تكون خيارًا جيدًا لتجنب الإحراج بسبب بقع العرق ذات الرائحة الكريهة.

5. تجنب القلق والاجهاد

يمكن أن يؤدي القلق أو الإجهاد أيضًا إلى زيادة تعرق جسمك عن طريق تحفيز الغدد العرقية. ينصح الطبيب بالحفاظ على هدوء عقلك لمنع التعرق المفرط.