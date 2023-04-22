شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. 5 أطعمة ممنوعة لمرضى النقرس منها السمك المملح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الأطعمة المملحة الوجبة الرئيسية على مائدة المصريين خلال عيد الفطر المبارك، ويمكن أن يتسبب الإفراط فيها بالإصابة بالنقرس نتيجة تناول الكثير من السمك المملح والذى يسبب التهاب المفاصل وزيادة معدلات الألم، وعدم القدرة على ممارسة الحياة اليومية بصورة طبيعية، وفقًا لما نشره موقع health line

وقال التقرير، إن مرض النقرس يعتبر أحد أنواع التهاب المفاصل الذى ينشأ عند بعض الأشخاص الذين لديهم نسبة مرتفعة من حمض اليوريك فى الدم، إذ يكون حمض اليوريك بلورات شبيهة بالإبر داخل المفاصل، ما يتسبب فى حدوث أعراض المرض، وأوضح أن هناك عددًا من الأكلات الممنوعة لدى مريض النقرس، عند شعورة بأى التهابات فى المفاصل ولابد من تجنبها ، حتى لا ترتفع نسبة النقرس فى الدم:

1 .اللحوم.

2 .الكبدة.

3 .البقوليات مثل الفول واللوبيا.

4 .الشيكولاتة.

5 .الأطعمة المملحة.

وأوضح التقرير أن أهم وأبرز العلاجات لمرض النقرس تعتمد على الابتعاد عن كل الأطعمة المشار إليها التى تسبب ارتفاع نسبة حمض اليوريك فى الدم، وأبرزها السمك المملح الذى يرفع حمض اليويريك مباشرة فى الدم، ولفترة زمنية طويلة تتراوح ما بين 30 إلى 45 يومًا، ثم يحاول المريض متابعة نسب الحمض من خلال التحاليل المعملية مرة أخرى، كما أوضح أن النقرس عادة ما يصيب الرجال أكثر من السيدات فى سن مبكرة.