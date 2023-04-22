إليك 7 مشاكل صحية يتعرض لها الأطفال فى العيد

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القاهرة - سامية سيد - تعد فترة عيد الفطر المبارك، بيئة خصبة لتعرض بعض الأطفال لمشاكل صحية نتيجة لكثرة تناول الحلوى والكحك واستخدامهم للألعاب النارية أو اللعب بالحدائق والمتنزهات وهو ما قد يعرضهم للسقوط، ولكى يمر العيد بسلام يجب اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية خاصة مع الأطفال، حسبما ذكر موقع "webmed"

مشاكل صحية يتعرض لها الأطفال فى العيد

1- تناول كميات كبيرة من الكعك في الأيام الأولى من العيد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي للطفل.

2- تناول حلوى مجهولة المصدر قد يعرضهم للتلوث والاصابة بنزلات معوية.

3- التخمة والكسل.

3- قلة الشهية نتيجة لكثرة تناول الحلويات.

4- احتمالات عدوى الجهاز التنفسي نتيجة لكثرة الاختلاط فى أوقات الأعياد.

5- التعرض لخطر الإصابات نتيجة اللعب فى الملاهى .

6- اللعب باللألعاب النارية يعرض الأطفال لإصابات بالعين والوجه واليدين.

7- تناول الأسماك المملحة ممنوع على للأطفال أقل من 5 سنوات

يشار إلى أن الحلويات من أكثر الأشياء التى يحبها الأطفال ولكن الإكثار فى تناولها قد يعرضهم لمشاكل صحية عديدة أبرزها مرضا السمنة والسكر، لذلك

ينصح الأمهات دائمًا بتشجيع أطفالهن على تناول الفواكه بدل الحلويات، ويعد التفاح من أكثر الفواكه التى يفضلها الكثيرون وخصوصا الأطفال ، كما انه يحتوى

على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة، كما يساعد التفاح على حمايتك وحماية أطفالك من أمراض مثل النوبات القلبية

والسرطانات واضطرابات الرؤية ومرض السكري وما إلى ذلك.