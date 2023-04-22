علاج بحة الصوت بـ 4 مكونات منزلية

بيروت - نادين محمد - لأسباب مرضية وأخرى متعلقة بطبيعة المهام التي تقوم بها يوميًا، تتعرض المرأة في كثير من الأحيان لعدم القدرة على التحدث بشكل طبيعي ما يُعرف علميًا بـ "بحة الصوت"، تلك الأزمة التي يصاحبها شعور بالألم الحاد في منطقة الحنجرة نتيجة الالتهاب الذي يصيبها.

وبدلًا من حل الأزمة باستخدام بعض الأعشاب الطبيعية، تلجأ الكثيرات للناحية الطبية أملًا في الحصول على نتيجة سريعة.

لذلك.. دعينا نتعرف على أهم تلك الأعشاب التي يُمكنكِ تناولها في هذه الحالة:

علاجات طبيعية لبحة الصوت:



- الكركم

يتميز هذا العشب باحتوائه على المركبات الطبيعية المضادة للالتهاب الذي يصيب الحنجرة، وبالتالي فهو أفضل المواد التي تساعدكِ في التخلص من مشكلة بحة الصوت بشكل طبيعي.

الصورة من FREEPIK

يتميز الكركم باحتوائه على المركبات الطبيعية المضادة للالتهاب الذي يصيب الحنجرة، فقط جربي استخدامه عبر وضع ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم مع كوب من الحليب، مُضافًا إليها ملعقة من الزنجبيل المطحون والقرفة.

اخلطي جميع مكونات الوصفة في الخلاط الكهربائي؛ ليتم بعد ذلك تناوله مرتين يوميًا.

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- الحبهان

أما هذا العنصر، فيعتبر من أبرز المكونات الطبيعية التي تستخدم في علاج هذه المشكلة؛ وذلك لما يحتوي عليه من عناصر قادرة على التخلص من الجراثيم والفطريات المسببة لالتهابات الحنجرة.

لتجربة الوصفة، قومي بخلط ملعقة كبيرة من مسحوق الحبهان مع ملعقة كبيرة من العسل بحيث يتم شربه يوميًا.

- الريحان

الصورة من FREEPIK

هو الأكثر قدرة على التخلص من مشكلة بحة الصوت؛ نظرًا لما يحتويه من مركبات عطرية كيميائية قادرة على مقاومة الجراثيم والبكتريا بل والتخلص منها بشكل فعال.

لذلك كل ما هو عليكِ فقط أن تقومي بإضافة بعض الأوراق من الريحان إلى كوب من الماء الساخن مُضافًا عليه العسل والليمون؛ ليتم بعد ذلك تناول هذا المشروب يوميًا حتى يتم التخلص تمامًا من بحة الصوت.



- الخردل



من المهدئات الطبيعية للأغشية المخاطية المحيطة بالحنجرة، كما يساعد على تخفيف التهابات الحلق بنسبة كبيرة لما يتضمنه من عدة خصائص مضادة للجراثيم.

للاستفادة منه، اخلطي مسحوق الخردل مع أوراق النعناع والقرفة في كوب من الماء الساخن، ثم ضيفي لها ملعقة من العسل وعصير الليمون.

في النهاية، احرصي يوميًا على تناوله حتى يتم التخلص تمامًا من بحة الصوت المزعجة.

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