شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تتفسح فى العيد.. نصائح لمنع الإصابة بالعدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجات الحرارة ومع بداية إجازة عيد الفطر يفضل الكثير الذهاب إلى المناطق الشاطئية للتنزه والترفيه والتخفيف من حرارة الجو والاستمتاع بأجواء العيد.

ووفقًا لتقرير موقع "healthlin " أهم نصائح يجب اتباعها خلال إجازات العيد تشمل :

1- اغسل يديك جيدا بعد استخدام الحمام، قبل إعداد الطعام أو تناوله، وبعد التنزه أو بعد لمس أنفك أو السعال.

2- تغطية أنفك بمنديل عند العطس أو السعال، ثم تخلص منه.

3- غسل أي جروح خطيرة بالماء وتغطيتها وعند التعرض لأى عضة يجب فحصها من قبل الطبيب.

4 - لا تشارك الأطباق أو النظارات أو أدوات تناول الطعام مع الغير.

5- تجنب الاتصال المباشر بالمناديل أو الأشياء المماثلة التي يستخدمها الآخرون.

6- استخدم أساليب جيدة لسلامة الأغذية لتجنب الإصابة بالمرض من غسل الخضروات والفاكهة والتأكد من مصدر اللحوم.

7- افصل الأطعمة النيئة والأطعمة المطبوخة، ولا تستخدم نفس الأواني أو ألواح التقطيع باللحوم المطبوخة التي استخدمت لتحضير اللحوم النيئة دون غسلها بين الاستخدامات.

8- تذويب الأطعمة فقط في الثلاجة أو في الميكروويف ولا تتركا في الخارج لتكون عرضة للبكتيريا والميكروبات.