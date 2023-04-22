في عيد الفطر 6 أنواع من الشاي التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن

بيروت - نادين محمد - يعد التمثيل الغذائي هو الطريقة التي يستخدمها جسمك لتحويل الأطعمة والمشروبات التي يتناولها إلى طاقة. على الجانب الآخر مع أول أيام عيد الفطر كثيرة هي المأكولات والأطعمة السكرية التي يقوم الكثيرون بتناولها، ويمكن لتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات في تحسين التمثيل الغذائي لديك؛ حتى تتمكني من تخسيس الوزن. إليك 6 أنواع من الشاي يمكنك تجربتها .

1- الشاي الأخضر

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يعد الشاي الأخضر أحد أفضل أنواع الشاي لعملية التمثيل الغذائي، فهو يحتوي على مضادات أكسدة المعروفة بتأثيرها المعزز لخسارة الوزن وحرق الدهون.

وفقًا للدراسات يمكن أن يساعد الشاي الأخضر في تقليل وزن الجسم، ومؤشر كتلة الجسم، ودهون البطن خاصة لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 .

أيضًا مادة الكاتيكين، وهي مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة في الشاي الأخضر يمكن أن تساعد في زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

2. الشاي الأبيض

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يأتي هذا النوع من الشاي من نفس عائلة النباتات مثل الشاي الأخضر والأسود، كما أنه يحتوي على كمية قليلة من الكافيين وعدد من مضادات الأكسدة المفيدة، ويمكن للشاي الأبيض أن يعزز عملية التمثيل الغذائي بنسبة 4-5٪. عند تناوله للمرة الأولى، وهو ما يعادل 70-95 سعرًا حراريًا تقريبًا.

يحتوي الشاي الأبيض أيضًا على مركب EGCG المعزز لعملية التمثيل الغذائي، وقد وجدت إحدى الدراسات المنشورة في Nutrition & Metabolism أن مستخلص الشاي الأبيض يحتوي على مضادات أكسدة EGCG التي تساعد على تعزيز فقدان الوزن.

3. شاي الزنجبيل

يعتبر الشاي المصنوع من الزنجبيل مشروبًا صحيًا لعدة مستويات. من المعروف أن الزنجبيل لا يساعد فقط في تخفيف الغثيان وتخفيف الألم والتحكم في ضغط الدم وأمراض القلب التاجية، ولكنه يرتبط أيضًا بالمساعدة في إنقاص الوزن.

يحتوي الزنجبيل على مركبات تعرف باسم gingerols و shogaols. هذه المركبات لها تأثير مضاد للأكسدة يقلل من ضرر الجذور الحرة في الجسم والإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يسبب السمنة ويؤدي إلى تفاقمها، وانخفاض التمثيل الغذائي والطاقة.

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4. الشاي الأسود

يختار بعض الأشخاص الذين لا يحبون القهوة شرب الشاي الأسود في الصباح؛ لأنه يحتوي على كمية مناسبة من الكافيين حوالي 48 ملليجراماً لكل فنجان مقارنة بمتوسط 95 ملليجراماً في القهوة. لا يوفر الشاي الأسود دفعة للطاقة فحسب، بل إنه مليء أيضًا بالعناصر الغذائية المفيدة التي تجعله أحد أفضل أنواع الشاي لعملية التمثيل الغذائي.

الشاي الأسود مليء بالفلافونات، والتي ثبت أنها تسرع عملية التمثيل الغذائي، وتساعد في إنقاص الوزن وحرق الدهون في الجسم.

يمكن للكافيين الموجود في الشاي الأسود أيضًا تحسين عملية التمثيل الغذائي، خاصة عند تناوله في الصباح، و تنظيم مؤشر كتلة الجسم الإجمالي.

الصورة من موقع AdobeStock

5 شاي ماتشا

إذا كنت تبحثين عن شاي صحي يحتوي على الكافيين، فجربي شاي الماتشا وهو نوع شائع من الشاي الأخضر معروف بأنه مليء بالفوائد الصحية.

شاي الماتشا هو شاي ياباني شهير يحتوي على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات؛ حيث تبين أن تناول كوب من شاي الماتشا قبل التمرين يعزز عملية التمثيل الغذائي وأكسدة الدهون، مما قد يساعد في إنقاص الوزن.

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6. شاي القرفة

القرفة نوع من التوابل التي تعزز عملية التمثيل الغذائي حيث يستخدم جسمك المزيد من الطاقة لمعالجتها. بصرف النظر عن توفير الكثير من الفوائد لفقدان الوزن في عيد الفطر، كما تعمل القرفة كعامل طبيعي مضاد للالتهابات يساعدك على التخلص من الانتفاخ وتقليل التوتر .

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المصدر:موقع هيلث لاين