شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تهيئ معدتك لاستقبال عيد الفطر لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد شهر من الصيام، يتكيف جسمنا بالفعل مع نظام الصيام، ويمكن أن يؤدي الإفطار صباحًا بمستويات عالية من الملح والأطعمة الغنية بالزيت خلال العيد إلى الانتفاخ ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.

ومع مظاهر الاحتفال بعيد الفطر من توزيع الطعام والشراب خلال احتفالات العيد وتلتقى العائلات والأصدقاء معًا للاستمتاع بمجموعة من الأطباق الشهية الشهية بعد شهر من الصيام ، يمكن أن يؤدي الطعام المحمّل بالكثير من الدهون والسكريات خلال العيد إلى الانتفاخ ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي، وهذا هو السبب في أنه من المهم اتباع بعض الخطوات الاحترازية لكسر صيامك بشكل صحي وآمن دون تدمير الجهاز الهضمي.

وفقا لموقع "timesofindia" أبزر النصائح الصحية للتناول الطعام في العيد لتجنب مشاكل الجهاز الهضمى تشمل التالى :

للإفطار ننصح بشرب كوب من العصير الطازج:

بدلًا من تناول الأطباق الغنية بالملح والزيت، يمكنك أيضًا أن تبدأ يومك بشرب كوب من الماء الدافئ مع اندفاعة من عصير الليمون.

بدلاً من تناول أطباق دسمة أو الرنجة والفسيخ :

يوصى بشدة أن تفطر بأطعمة بسيطة وخفيفة، بدلاً من ذلك ، يمكنك أيضًا أن تبدأ يومك بحصة صغيرة من الفواكه الطازجة والسلطة.

تناول كميات صغيرة:

قد يبدو طبقًا من الأطباق الشهية مغريًا في فترة العيد، نقترح تناول كميات صغيرة بدلاً من ملء نفسك بالكامل مرة واحدة، يمكنك أيضًا تقليل الفاصل الزمني بين الوجبات، تأكد من تضمين مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية في طبقك ولكن حافظ على حجم الجزء أقل.

تجنب الإفراط فى الحلويات:

بينما تظل الحلويات جزءًا لا يتجزأ من الاحتفالات بالعيد، تأكد من عدم الإفراط في تناولها، إذا كنت من محبي الحلويات ولا تستطيع مقاومة التهام البقلاوة بأكملها ، فلدينا نصيحة لك. بدلًا من الوصول إلى الحلويات التقليدية ، افطر بالتمر أو الفواكه الكاملة.

تأكد من أنك تتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا بعد الإفطار:

وأن تشتمل على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية في نفس الوقت، بالإضافة إلى ذلك ، حاول تضمين البروتينات والكربوهيدرات والألياف والدهون في وجباتك والابتعاد عن الوجبات السريعة والمنتجات المعبأة.

تذكر أن جسمك قد تكيف حاليًا مع نظام الصيام، لذا فإن تضمين المشروبات الغازية والمواد الغذائية المعلبة في روتينك قد يؤدي في الواقع إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ.