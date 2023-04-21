شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تخس.. طعام غنى بالبروتين لمساعدتك على إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان الوزن أكثر تعقيدًا مما يبدو، فقد يتطلب تضحيات عديدة ويدفعك إلى اتخاذ خيارات نمط حياة أكثر صحة، على سبيل المثال، يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في إدارة وزنك.

وفقا لموقع "healthsite"، يساعد اختيارك للطعام، وما تأكله وتجنبه، على دفع جسمك نحو نتائج إيجابية، لذلك، فإن اتباع نظام غذائي أو اللجوء إلى الحميات المبتذلة ليس هو الحل عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، بدلاً من ذلك، كل هذا يتوقف على تناول نظام غذائي متوازن وغني بالمغذيات. يحتوي النظام الغذائي الغني بالبروتين بشكل خاص على جانب ملء، مما يحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويساعد على إنقاص الوزن .

النظام عالي البروتين وإنقاص الوزن

البروتين هو عنصر غذائي ممتلئ يمكن أن يجعل الفرد يتحكم في حصته الغذائية الكلية، عند تناوله بنسبة أعلى من الكربوهيدرات، فإنه يساعد على منع ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، ما سيساعد على تلبية متطلبات السعرات الحرارية، وتحسين الشبع، ومنع تكوين الدهون بسبب انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم.

قائمة الأطعمة الغنية بالبروتين لفقدان الوزن

يوجد البروتين في الأطعمة غير النباتية وبعض الأطعمة النباتية، وفي حين أن الأطعمة غير النباتية هي بروتين كامل ، يجب دمج معظم مصادر الغذاء النباتي مع عناصر غذائية مختلفة للحصول على قيمة بروتين أفضل.

تشمل مصادر الطعام غير النباتية: