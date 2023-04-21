شكرا لقرائتكم خبر عن بطرق طبيعية .. استغل إجازة العيد واحمى نفسك من مرض السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكرى من الأمراض الشائعة التى قد تعرضك لمخاطر ومشاكل صحية عديدة وهو من أشهر الأمراض المزمنة التى يعانى منها الكثيرون وخصوصا كبار السن.

ويقدم الخليج 365 بعض النصائح الطبيعية التى تحميك من خطر الإصابة بمرض السكرى وفقا لما ذكره موقع webmed ويمكن أن تستغل إجازة العيد وتبدأ بهذه الخطوات :

-فقدان الوزن

الوزن الزائد هو أهم عامل خطر لمرض السكرى من النوع 2، وبعد رمضان وفى أيام العيد قد يزداد وزننا بشكل كبير بسبب الإفراط فى الطعام وخصوصا الكعك والبسكويت والحلويات.

فالأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن (مؤشر كتلة الجسم 25-30) لديهم خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع 2 أعلى بسبع مرات من الأشخاص ذوى الوزن الطبيعى.

تزيد السمنة (مؤشر كتلة الجسم 30 أو أعلى) من خطر الإصابة بمرض السكرى بنسبة 20 إلى 40 مرة مقارنة بالأشخاص ذوى الوزن الصحى.

ولوحظ انخفاضا بنسبة 16٪ فى خطر الإصابة بمرض السكرى لكل كيلوجرام من وزن الجسم المفقود فى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، يمكن أن يؤدى فقدان 7-10٪ فقط من إجمالى وزن الجسم إلى تقليل خطر الإصابة بمرض السكرى بمقدار النصف.

-كن نشيطًا بدنيًا

لا يعزز النشاط البدني فقدان الوزن فحسب ، بل يجعل عضلاتك تعمل بجهد أكبر ويحسن قدرتها على الاستجابة للأنسولين هذا يضع ضغطًا أقل على الخلايا التى تصنع الأنسولين في البنكرياس.

لا تحتاج إلى آداء تمارين مكثفة وطويلة للوقاية من مرض السكرى من النوع 2. أظهرت الدراسات أن النشاط البدنى المعتدل مثل المشى السريع لمدة 30 دقيقة يوميًا أو 5 ساعات أسبوعيًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 30٪. لذلك ، فإن تبديل الوقت الذى تقضيه أمام شاشة الكمبيوتر أو التلفزيون لشىء أكثر نشاطًا هو طريقة طبيعية وفعالة للمساعدة فى الوقاية من مرض السكرى، فاستغل إجازة العيد فى الخروج والمشى بدلا من الجلوس فى المنزل.

-ضبط النظام الغذائي الخاص بك

يلعب النظام الغذائي والأكل الصحي دورًا رئيسيًا في الوقاية من مرض السكرى، حيث يوصى الخبراء بأربعة تغييرات فى النظام الغذائى يمكن أن يكون لها تأثيرا كبيرا على خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع 2.

لاتخاذ خيارات صحية، يجب اختيار الحبوب الكاملة بدلاً من الحبوب المكررة والكربوهيدرات المصنعة، وشرب الماء بدلاً من المشروبات المحلاة، وتناول الأطعمة التى تحتوى على الدهون الصحية والألياف، والحد من تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، واختيار الدواجن أو الأسماك بدلاً من ذلك.

-الإقلاع عن التدخين

الأشخاص الذين يدخنون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكرى من النوع 2 بنسبة 30-40٪ مقارنة بغير المدخنين، المدخنون الشرهون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكرى لذلك ، يعد الإقلاع عن التدخين أحد أهم التغييرات فى نمط الحياة التى يمكنك إجراؤها للوقاية من مرض السكري فى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى بالفعل، يجعل التدخين من الصعب تنظيم نسبة السكر فى الدم وإدارة المرض (يجعل النيكوتين هرمون الأنسولين أقل فعالية). حيث يتعرض المدخنون أيضًا لخطر الإصابة بمضاعفات مرض السكرى.