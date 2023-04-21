شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تطلق أول مركز يعتمد على تقنية mRNA لتوفير لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أنه تم إطلاق أول مركز للقاح كورونا الذى يعتمد على تقنية mRNA في كيب تاون بجنوب أفريقيا باعتباره تحولًا تاريخيًا لمساعدة البلدان الفقيرة على الوصول إلى اللقاحات المنقذة للحياة.

ووفقًا لما ذكره موقع وكالة رويترز، فانه تم إنشاء المنشأة في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا في عام 2021 على خلفية نجاح اللقاحات الثورية المضادة لـفيروس كورونا التي قدمتها شركة بيونتيك وفايزر وشركة موديرنا Moderna.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية: "يسعدني أن أكون هنا في كيب تاون مع شركائنا لدعم نموذج مستدام لنقل تكنولوجيا mRNA لمنح البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل الوصول العادل إلى اللقاحات وغيرها من المنتجات الصحية المنقذة للحياة، مضيفا، "أنا فخور للغاية بإنجازات جميع المشاركين في هذا المشروع، في أقل من عامين، أظهرنا أنه عندما نعمل بشكل تعاوني، فإننا ننجح بشكل جماعي".

يشمل المشاركون في الاجتماع شركاء التصنيع الحيوي من 15 دولة في البرنامج، وكبار الخبراء، والصناعة، وممثلي المجتمع المدني، والممولين، خلال الاجتماع الذي يستمر 5 أيام، سيتبادل المشاركون التقدم المحرز ويناقشون العوامل التمكينية الحاسمة لاستدامة البرنامج مثل قضايا الملكية الفكرية والجوانب التنظيمية، بالإضافة إلى علم تقنيات mRNA والتطبيقات الرئيسية ذات الصلة بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في مجالات الأمراض الأخرى مثل فيروس نقص المناعة البشرية والسل.

وقال، لقد أكدت جائحة كورونا أن هناك عدم مساواة جسيمة في الحصول على المنتجات الصحية، وخاصة اللقاحات، اعتبارًا من مارس 2023، بعد أكثر من ثلاث سنوات من إعلان منظمة الصحة العالمية أن كورونا حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية (PHEIC) ، تلقى 69.7 % من سكان العالم جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا والجدير بالذكر أن هذه النسبة لا تزال أقل من 30% في البلدان منخفضة الدخل ، ويهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في الوصول العادل إلى لقاحات كورونا المعتمدة على تقنية mRNA من خلال زيادة توزيع قدرة التصنيع المستدامة عبر البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتطوير وتمكين القوى العاملة المحلية من خلال التدريب المخصص والشامل ودعم الخبراء.

قال الدكتور بهلا، وزير الصحة بجنوب إفريقيا: "ما نراه هنا، هو لحظة في التاريخ، وهو برنامج يهدف إلى تمكين البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من خلال شبكة تعاونية عالمية، يسعدني أن أرى التقدم الذي تم إحرازه في مثل هذا الوقت القصير نسبيًا وأرحب بالدعم من العديد من البلدان المختلفة، دول مثل جنوب إفريقيا تتمتع بقدرة تصنيع حيوية قوية ونابضة بالحياة والتي ترغب في العمل معًا والتعلم من بعضها البعض والمشاركة مع بعضها البعض.

قال وزير التعليم العالي والعلوم Blade Nzimande: "رؤيتنا لمركز نقل تكنولوجيا mRNA يتجاوز COVID-19 فقط. تتطلع القدرات التي نبنيها إلى تمكيننا من التعامل مع الأوبئة المستقبلية الأخرى التي يمكن أن تستخدم لقاحاتها نفس منصة تقنية mRNA. إنها رؤية وضعت أعينها على الأمراض المنتشرة في بيئاتنا مثل الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ".

قال البروفيسور بترو تيربلانش، المدير التنفيذي لشركة افريجين Afrigen إن فريق Afrigen بأكمله مسرور للوصول إلى هذا الإنجاز المهم مع الانتهاء من منصة تقنية mRNA حيث توجد هذه المنصة في منشأة تطوير وإنتاج لقاح كورونا على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية .

نجحت افرجين Afrigen في إنشاء عملية تصنيع لقاح كورونا على نطاق معملى، وتعمل حاليًا على توسيع نطاق هذه العملية إلى مستوى مناسب لتصنيع دفعات اللقاح لاستخدامها في المرحلة الأولى / الثانية من التجارب السريرية في عملية موازية، ستواصل Afrigen تنفيذ التدريب ونقل التكنولوجيا لشركاء الشبكة.

أكدت كارولين ديلاني، المدير العام لجنوب وشرق أفريقيا في GlobalAffairs الكندية: "تؤكد كندا مجددًا دعمها المستمر لبرنامج نقل التكنولوجيا mRNA ويسعدنا أن نعلن عن مساهمة إضافية بقيمة 15 مليون دولار كندي في الاجتماع اليوم. وبذلك يصل إجمالي مساهمة كندا في البرنامج إلى 45 مليون دولار كندي، تدعم هذه الأموال تشغيل Hub في جنوب إفريقيا بالإضافة إلى شركاء الشبكة حول العالم. نحن نؤمن إيمانا راسخا بأهمية بناء القدرات على المستوى المحلي والإقليمي ".

قال مارتن سيشل، نائب المدير التنفيذي للمفوضية الأوروبية، "لقد ساهمت المفوضية الأوروبية بالفعل بمبلغ 40 مليون يورو في إنشاء مركز نقل تكنولوجيا الرنا المرسال ووقعت مؤخرًا منحة أخرى مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 15.5 مليون يورو لتسهيل توسيع قدرة تصنيع اللقاحات، هذا جزء من الاستثمار الإجمالي في إطار استراتيجية البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي، حيث تم حشد أكثر من مليار يورو في إطار مبادرة فريق أوروبا بشأن تصنيع المنتجات الصحية، من المهم الآن بشكل خاص أيضًا معالجة الاختناقات التنظيمية والطلب المحتملة، ليس فقط لضمان إنتاج لقاحات على أعلى مستوى في جميع مناطق العالم، ولكن أيضًا الوصول السريع والعادل إلى تلك اللقاحات ".