شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى لمرضى الإيدز.. شفاء خامس حالة بالعالم بعد عملية زرع الخلايا الجذعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الكشف عن هوية خامس مريض على الإطلاق يدخل مرحلة الشفاء التام من فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، ويشارك قصته قائلاً: "أنا ممتن لكوني على قيد الحياة، لقد شاهدت العديد من أصدقائي يموتون بسبب الإيدز في الثمانينيات"، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



الرجل الخامس الذى شفى من الايدز

وقالت الصحيفة، لقد شفي بول إدموندز، 67 عامًا، من فيروس نقص المناعة البشرية من عملية زرع الخلايا الجذعية في عام 2019، أصيب بالمرض خلال وباء الإيدز في الثمانينيات، موضحة، إنه قد شفي بول إدموندز، 67 عامًا، من المرض في يوليو، وكان يعرف في ذلك الوقت دون الكشف عن هويته باسم "مريض مدينة الأمل"، على اسم المستشفى الذي كان يعالج فيه، وهو من ديزرت هوت سبرينجز، في كاليفورنيا، على بعد حوالي 100 ميل شرق لوس أنجلوس.

وقالت الصحيفة، إنه تم تشخيص إصابته بالإيدز في عام 1988، خلال ذروة انتشار الوباء في البلاد، جعلت التطورات في الطب منذ ذلك الحين مرضه غير قابل للكشف وغير قابل للانتقال، يقول إدموندز إن علاجه الآن من المرض الذي قتل العديد من أصدقائه منذ عقود، يجعله "ممتنًا لكونه على قيد الحياة".

وأوضحت الصحيفة، إنه تم علاجه باستخدام عملية زرع خلايا دم جذعية نادرة ولكنها محفوفة بالمخاطر من شخص لديه طفرة في الدم تجعله مقاومًا لفيروس نقص المناعة البشرية" الايدز"، يمكن أن تؤدي عملية الزرع غالبًا إلى عدوى مميتة، لهذا السبب، فهو مخصص لأشخاص مثل السيد إدموندز الذين يعانون من سرطان في مرحلة متأخرة، وقد نشأ إدموندز في جورجيا، في منتصف السبعينيات، انتقل إلى سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، بعد سنوات، ظهر وباء الإيدز، وتم ضرب مدن مثل سان فرانسيسكو ونيويورك .

وقالت الصحيفة، إنه كمرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ينتشر الإيدز بسرعة بين الرجال ثنائيي الجنس، في ذلك الوقت، كان هناك القليل من المعلومات حول كيفية انتشار المرض.

لقد وجدت الدراسات أن الرجال ثنائيي الميول الجنسية أكثر عرضة لتعدد الشركاء الجنسيين من أقرانهم، مما يزيد من احتمالية انتشار المرض، من المرجح أن يكون لدى هؤلاء الرجال شركاء أكبر سنًا أيضًا، من المرجح أن يحمل الرجل المثلي الأكبر سنًا المرض لأنه من المحتمل أن يكون لديه المزيد من اللقاءات الجنسية السابقة

في ذروة الوباء في عام 1995، توفي 41 ألف أمريكي بسبب الإيدز، في أواخر الثمانينيات، تم تسجيل حوالي 10 آلاف حالة وفاة سنويًا، في البداية كان الأمر بمثابة لعنة، كان الناس يخافون من بعضهم البعض، كان الرجل يخشى أن يتم فحصه بحثًا عن الفيروس في البداية، خوفًا من أن يكون "حكمًا بالإعدام"، في عام 1988 حصل أخيرًا على اختبار، و"صُدم" بالنتيجة الإيجابية.

وأضافت الصحيفة، إن فيروس نقص المناعة البشرية "الايدز"، يهاجم جهاز المناعة في الجسم، هذا يترك الشخص معرضًا بشدة للإصابة بالفيروسات والأمراض الأخرى، مثل الأنفلونزا، عندما ينخفض ​​عدد خلايا CD4 - خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مكافحة العدوى - إلى أقل من 200 لكل مليمتر مكعب من الدم، فإن فيروس نقص المناعة البشرية قد يتحول إلى متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، أدى الارتفاع السريع للمرض في الثمانينيات من القرن الماضي إلى جذب انتباه العالم الطبي إلى الوراء، ولم يكن هناك سوى القليل من المعلومات المتاحة للعلاج والوقاية، في نهاية المطاف، أدى الوعي العام المتزايد بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز إلى تراجع أرقام الحالات والوفيات.

في عام 1987، تم طرح أول علاج مضاد للفيروسات القهقرية، والذي عزز جهاز المناعة وجعل المرض غير قابل غير قابل للانتقال، وقد استخدم إدموندز هذه العلاجات، في عام 2012، وصل العلاج الوقائي قبل التعرض (PrEP) إلى الأسواق، يمكن لمستخدمي القراص اليومية تقليل خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية عن طريق الجنس بنسبة 99%، أدى الجمع بين هذه الأدوية إلى جعل الأمراض قابلة للسيطرة على الرجال مثل إدموندز ، لكنه كان لا يزال يتعايش مع الفيروس حتى العام الماضي.

في عام 2018 ، تم تشخيص حالته بأنه مصاب بسرطان الدم، في حين أن المرض نادرا نسبيًا، إلا أنه غالبًا ما يكون مميتًا، أثناء خضوعه للعلاج الكيميائي، أدرك الأطباء أن لديهم فرصة لعلاج إدموندز من كلا المرضين في وقت واحد، حيث أصبحت عملية زرع الخلايا الجذعية النادرة التي تم استخدامها بنجاح على 4 مرضى سابقين يعانون من المرضين معا، نظرًا لأن العلاج نفسه يمكن أن يكون مميتًا، فلن يستخدمه الأطباء إلا مع شخص على وشك الموت بالفعل.

وقالت الصحيفة، إن الأطباء وجدوا متبرعًا لا علاقة له به ولكن لديه طفرة جينية نادرة تسمى CCR5 Delta 32 متماثلة للشخص المصاب، الأشخاص الذين لديهم الطفرة لديهم مقاومة طبيعية لفيروس نقص المناعة البشرية لأن لديهم مستقبل CCR5 على خلاياهم المناعية التي يمكن أن تسد المسارات التي يحتاج الفيروس لتكرارها.